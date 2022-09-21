В Мелитополе начались контртеррористические учения – власти

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Контртеррористические учения по обеспечению общественной безопасности начались в Мелитополе Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Цель учений – обеспечение общественной безопасности в рамках взаимодействия силовых структур", – написал политик в своем телеграм-канале.

По словам Рогова, в учениях задействована тяжелая техника, которая будет находиться во всех районах города. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, а также не верить дезинформации и слухам.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе на подлете к городу был сбит украинский разведывательно-ударный беспилотник. Как уточнял Рогов, дрон был ликвидирован, работала зенитная установка Росгвардии.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В понедельник стало известно, что в период с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о вхождении республик в состав Российской Федерации. Позже об аналогичных референдумах объявили главы ВГА Запорожской и Херсонской областей.