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"Ростех" готов взять под контроль Климовский патронный завод, сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию.

Там подчеркнули, что завод необходимо национализировать. В связи с этим корпорация начала готовить соответствующее обращение к главе государства. В "Ростехе" считают, что это позволит обеспечить выполнение производственных задач, а также социальных обязательств, которые есть у завода, и в целом – навести порядок на предприятии, в том числе повысить уровень промышленной безопасности.

При этом в госкорпорации напомнили, что решение о национализации актива может принять только государство.

"С учетом того, что "Ростех" сегодня объединяет порядка 90% предприятий боеприпасной отрасли, а часть акций завода уже принадлежит госкорпорации, мы готовы взять ситуацию в свои руки и обеспечить контроль над активом в интересах государства", – говорится в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что патронный завод в Подольске решили национализировать после прорыва на котельной.

По его словам, после того, как котельная перейдет в муниципальную собственность, можно будет начать ее модернизировать и укомплектовывать квалифицированными кадрами.

Прорыв теплотрасс произошел в ночь на 5 января, из-за чего была приостановлена подача тепла и горячей воды в здания. На следующий день в микрорайоне объявили режим ЧС локального характера. 6 января работу котельной удалось стабилизировать.

Региональный СК возбудил уголовное дело в связи с ограничением подачи тепла в жилые дома и социальные объекты города. Следователи задержали замглавы администрации Подольска по подозрению в превышении должностных полномочий, а также начальника котельной и гендиректора завода.

9 января стало известно, что подачу центрального отопления возобновили в 116 домах Подмосковья, однако еще в 57 зданиях осуществляют работы по восстановлению теплоснабжения.



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