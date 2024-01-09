Патронный завод в Подольске национализируют после ЧП с котельной

Фото: телеграм-канал "Следком"

Патронный завод в Подольске решили национализировать после прорыва на котельной. Глава Московской области Андрей Воробьев рассказал об этом в своем официальном телеграм-канале.

"По решению президента был запущен механизм национализации "Климовского специализированного патронного завода". После того как котельная перейдет в муниципальную собственность, мы сможем начать ее модернизировать и укомплектовывать квалифицированными кадрами", – говорится в его публикации.

Прорыв теплотрасс произошел в ночь на 5 января, из-за чего была приостановлена подача тепла и горячей воды в здания. На следующий день в микрорайоне объявили режим ЧС локального характера. 6 января работу котельной удалось стабилизировать.

Региональный СК возбудил уголовное дело в связи с ограничением подачи тепла в жилые дома и социальные объекты города. Следователи задержали замглавы администрации Подольска по подозрению в превышении должностных полномочий, а также начальника котельной и гендиректора завода.

9 января стало известно, что подачу центрального отопления возобновили в 116 домах Подмосковья, однако еще в 57 зданиях осуществляют работы по восстановлению теплоснабжения.



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