Детей из оставшихся без тепла домов в Климовске бесплатно отправят в лагерь

Фото: телеграм-канал "Следком"

Детей из Климовска, живущих в оставшихся без отопления домах после коммунальной аварии, временно разместят в оздоровительном лагере "Литвиново" в Наро-Фоминске, сообщает телеканал "360".

По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, возможность бесплатно поехать в лагерь детям предоставили по решению губернатора региона Андрея Воробьева. Речь идет о лучшем лагере Московской области, который также входит в десятку лучших в России.

Вместе с детьми из Климовска в лагерь могут поехать их родители. Первый автобус уже отправился в "Литвиново" от универсального спортивного центра "Юность", где организовали пункт временного размещения. В стартовую группу вошли 110 человек, среди которых 95 детей и 15 родителей.

Тем, кто хочет отправить ребенка в лагерь, следует обратиться на стойку соцзащиты в УСЦ "Юность" или в телеграм-чат "Наш Климовск". Там можно оставить заявку во вкладке "Детский лагерь".

Каклюгина отметила, что пока заезд организовывают на неделю, а дальше будут ориентироваться по ситуации. Она выразила надежду, что в течение недели все стабилизируется и у всех появится тепло.

Андрей Воробьев ранее сообщил, что из-за коммунальной аварии пострадали 173 дома в Климовске. По его словам, подачу тепла в 69 домах возобновили, а полностью отопление восстановили в 36 зданиях.

Прорыв теплотрасс случился в ночь на 5 января, из-за чего была приостановлена подача тепла и горячей воды в здания. На следующий день в микрорайоне объявили режим ЧС локального характера. 6 января работу котельной удалось стабилизировать.

При этом в прокуратуре Подмосковья уточнили, что ситуация с подачей отопления в Солнечногорске, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Химках, Щелкове и других городах Московской области улучшилась после реакции ведомства.

Кроме того, региональный СК возбудил уголовное дело в связи с ограничением подачи тепла в жилые дома и социальные объекты города. Следователи задержали замглавы администрации Подольска по подозрению в превышении должностных полномочий, а также начальника котельной и гендиректора завода.



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