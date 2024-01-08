Путин поручил главе МЧС принять все меры для обеспечения тепло- и энергоснабжения

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин по телефону заслушал доклады главы Херсонской области Владимира Сальдо после нарушения электроснабжения в связи с ухудшением погодных условий в регионе и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева после перебоев с теплоснабжением в Московской области. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Владимир Путин по телефону выслушал доклад главы Херсонской области Владимира Сальдо о достаточно резком перепаде температур с плюса на минус, которые привели к нарушению электроснабжения и обрыву электропроводов", – сообщил он.

Кроме того, президент заслушал доклад губернатора Московской области Андрея Воробьева о ситуации в районах с нарушением электро- и теплоснабжения.

Песков уточнил, что Путин провел беседу с главой МЧС Александром Куренковым и дал поручения ему и компании "Россети" продолжать принимать все возможные меры для обеспечения тепло- и энергоснабжения.

Ранее стало известно, что на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в ночь на 5 января произошел прорыв. В связи с этим была приостановлена подача теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирные дома Подольска.

Режим чрезвычайной ситуации локального характера был введен в микрорайоне Климовск. 6 января работу котельной удалось стабилизировать.

8 января Сальдо сообщил, что значительная часть территории Херсонской области обесточена в связи с аварией на электросетях, специалисты организовали работы по устранению неполадок.

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