08 января, 19:39Происшествия
Сальдо заявил, что значительная часть Херсонской области обесточена
Фото: 123RF/lempro
Значительная часть территории Херсонской области обесточена в связи с аварией на электросетях, специалисты организовали работы по устранению неполадок. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо написал в своем телеграм-канале.
"Вследствие аварии на электросетях значительная часть Херсонской области обесточена, могут начаться перебои с мобильной связью и интернетом", – поделился он.
Сальдо добавил, что энергетики "Херсоноблэнерго" выясняют масштабы аварийной ситуации и принимают меры по ее устранению. Энергоснабжение части потребителей уже возобновлено, отметил глава региона.
Ранее Сальдо рассказал, что восстановить Каховскую ГЭС можно с помощью современных технологий на основе существующих архивных проектных документов. Воссоздать гидроэлектростанцию, шлюз для пропуска кораблей и саму плотину, которая образовывает Каховское водохранилище, можно быстрее, чем велось строительство в советские годы, отметил он.
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