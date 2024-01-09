В Херсонской области восстановлено электроснабжение, нарушенное из-за аварии

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Специалисты восстановили энергоснабжение семи округов Херсонской области, ранее нарушенное из-за аварии. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале.

"В Херсонской области восстановлено энергоснабжение, нарушенное из-за аварии. В течение нескольких часов бригады энергетиков работали над устранением повреждений в сетях Запорожской и Херсонской областей, которые были вызваны непогодой", – написал он.

Алексеенко уточнил, что из-за аварии были отключены Генический, Новотроицкий, большая часть Ивановского и Каховского районов, а также Великолепетихский, Горностаевский и Нижнесерогозский районы области. По его словам, в данный момент все работы над устранением последствий аварии завершены.

8 января губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что значительная часть территории Херсонской области обесточена в связи с аварией на электросетях. Он уточнил, что энергетики "Херсоноблэнерго" выясняют масштабы аварийной ситуации и принимают меры по ее устранению.

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