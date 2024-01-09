Теплоснабжение восстановили в 116 домах после аварии в Подмосковье

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Подачу центрального отопления возобновили уже в 116 домах Подмосковья, однако еще в 57 зданиях осуществляют работы по восстановлению теплоснабжения. Об этом сообщили РИА Новости в МЧС России.

По информации ведомства, 204 аварийные бригады ведут круглосуточные работы по полному восстановлению подачи тепла в многоквартирные дома. Уточняется, что специалисты планируют завершить работы в течении суток.

Прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" произошел в ночь на 5 января. В связи с этим была приостановлена подача теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирные дома Подольска.

Режим чрезвычайной ситуации локального характера был введен в микрорайоне Климовск. 6 января работу котельной удалось стабилизировать.

При этом в прокуратуре Подмосковья уточнили, что ситуация с подачей отопления в Солнечногорске, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Химках, Щелкове и других городах Московской области улучшилась после реакции ведомства.

Кроме того, региональный СК возбудил уголовное дело в связи с ограничением подачи тепла в жилые дома и социальные объекты города. Следователи задержали замглавы администрации Подольска по подозрению в превышении должностных полномочий, а также начальника котельной и гендиректора завода.



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