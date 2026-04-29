29 апреля, 18:32

Происшествия

Открытое горение на НПЗ в Туапсе ликвидировано в результате пенной атаки

Фото: РИА Новости/Борис Морозов

Открытое горение на всей территории НПЗ в Туапсе ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Пожарно-спасательным подразделениям удалось потушить пламя благодаря пенной атаке, уточнили в министерстве, добавив, что успешности операции поспособствовало в том числе оперативное увеличение численности спасателей и грамотное распределение сил по рабочим зонам.

В то же время пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края сообщила о восстановлении газоснабжения в одном из районов города. Как напомнили в ведомстве, труба, снабжающая природным топливом часть жителей микрорайона Грознефть, была перекрыта в целях безопасности.

В настоящее время специалисты продолжают работы по восстановлению инфраструктуры.

Пожар на НПЗ вспыхнул 28 апреля в результате отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Туапсе. Впоследствии огонь перекинулся на двухэтажный жилой дом, который был оперативно потушен.

Локализовать основной очаг удалось 29-го числа. Всего к операции по тушению были привлечены порядка 312 человек и 73 единицы техники.

На фоне случившегося на территории Туапсинского муниципального округа объявили режим ЧС регионального уровня. Владимир Путин получил доклад главы МЧС РФ Александра Куренкова о ситуации. Президент выразил обеспокоенность возможными экологическими последствиями из-за удара ВСУ.

