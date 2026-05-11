11 мая, 18:31

Политика

Трамп заявил, что США придется "выкапывать ядерную пыль" Ирана

Фото: whitehouse.gov

США придется "выкапывать ядерную пыль" на иранских ядерных объектах, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News.

Он объяснил, что это придется делать, поскольку ядерная пыль "захоронена так глубоко", что Иран не сможет получить к ней доступ самостоятельно.

Трамп также указал на то, что рассматривает возможность возобновления операции "Проект Свобода" в Ормузском проливе, причем в более широком формате, чем простое сопровождение судов. Однако он добавил, что пока что не принял окончательного решения на этот счет.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе. Кроме того, она закрыла Ормузский пролив для судов.

Позже США также начали блокаду канала в рамках военной операции против Ирана. Уточнялось, что она применяется в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы, а также выходящих из них, включая объекты в Персидском и Оманском заливах.

4 мая Трамп заявил о начале военной операции по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. Поводом для вмешательства якобы стали массовые обращения к Вашингтону от стран, чьи суда оказались заблокированы в стратегически важном водном пути. Для проведения операции США планировали задействовать 15 тысяч военных, эсминцы и авиацию.

При этом глава Белого дома допускал возможность заключения сделки с Ираном до 14–15 мая. В противном случае, по его словам, Вашингтону "придется снова начать их бомбить без пощады".

Кроме того, он утверждал, что Тегеран якобы согласился прекратить обогащение урана для достижения сделки с Вашингтоном. Речь идет об уране, который оказался погребен под толщей грунта и бетона в результате серии ударов американской авиации по ключевым объектам ядерной программы Исламской Республики в 2025 году.

