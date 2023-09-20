"Беги по радуге, Диксон!": в Сети прощаются с белым медведем из Московского зоопарка

Белый медведь Диксон, которого больше года выхаживали сотрудники Московского зоопарка после тяжелых ранений, умер 20 сентября. Причиной стала острая сердечно-легочная недостаточность. Как грустную новость встретили в Сети – в материале Москвы 24.
"Умер во сне"
В последнее время Диксону становилось все хуже, рассказали в Московском зоопарке. Медведя, у которого из-за многочисленных ранений отнялись задние лапы, появилась одышка, он начал меньше есть и реже появляться в уличном вольере.
В последние дни, чтобы стабилизировать состояние медведя, эксперты добавили к основной терапии нестероидные противовоспалительные препараты.
"Через день Диксону стало лучше, но вскоре его состояние снова ухудшилось. Диксон умер от острой сердечно-легочной недостаточности – во сне", – рассказали в зоопарке.
Смерть Диксона стала ударом для сотрудников зоопарка. Специалисты сделали все возможное, чтобы продлить ему жизнь, подчеркнули в учреждении.
"Нам помогали многие ветврачи, нейрохирурги и специалисты по реабилитации, которые разработали для Диксона программу восстановления. Мы переоборудовали для него вольер, построили бассейн для реабилитации в воде. Ежедневно занимались с ним на тренингах и спустя время стали замечать постепенное возвращение чувствительности и двигательной активности его задних лап. У нас были большие надежды, но, к сожалению, они не успели сбыться", – сообщили в Московском зоопарке.
"Малыш почувствовал, что не все твари в этом мире!"
Пользователей соцсетей шокировала новость об уходе Диксона из жизни. Многие признаются, что не могут сдержать слез.
"Боже, я так переживала за Диксона, но почему так... очень жаль тебя, малыш", – поделилась Анюта Мезенцева.
"Спи спокойно, миленький, натерпелся, устал", – добавила Любовь Шаволина.
"Как жалко мишку... Жить да жить бы ему еще. Спи спокойно, малыш", – написала Анна Аннушкина.
Многие пользователи благодарят работников Московского зоопарка за тот год, что они пытались спасти животное.
"Плачем всей семьей. <...> Хочу поблагодарить всех сотрудников зоопарка за бесценный урок милосердия", – подчеркнула Юлия Кожевникова.
"У него была очень сильная душа. Спасибо всему персоналу зоопарка, сделавшему все возможное, чтобы спасти такого могучего зверя", – поблагодарил специалистов Илья Гладосин-Полонин.
"Сложно поверить и осознать, что такой крепкий и величественный зверь мог умереть в таком возрасте, когда ему еще жить и жить, когда он так боролся и за него боролись специалисты, но, видимо, болезнь оказалась сильнее. Очень и очень горько. Спасибо всем, кто его лечил, кто за ним ухаживал! По крайней мере, он успел познать заботу и ушел легко", – сказала Виктория Ворона.
Благодаря сотрудников, многие пользователи также вспоминали и тех, кто причинил Диксону тяжелые травмы. Комментаторы убеждены, что однажды им воздастся за то, что они сделали с животным.
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