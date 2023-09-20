"Беги по радуге, Диксон!": в Сети прощаются с белым медведем из Московского зоопарка

Белый медведь Диксон, которого больше года выхаживали сотрудники Московского зоопарка после тяжелых ранений, умер 20 сентября. Причиной стала острая сердечно-легочная недостаточность. Как грустную новость встретили в Сети – в материале Москвы 24.

"Умер во сне"

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Московского зоопарка

В последнее время Диксону становилось все хуже, рассказали в Московском зоопарке. Медведя, у которого из-за многочисленных ранений отнялись задние лапы, появилась одышка, он начал меньше есть и реже появляться в уличном вольере.



Покалеченного белого медведя нашли в начале сентября 2022 года на острове Диксон в Красноярском крае. У животного было огнестрельное ранение левой лопатки, почти 30 ран от картечи разного диаметра, парез задних лап, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. По словам местных, его мог ранить кто-то из жителей острова. Медведя доставили на лечение в Московский зоопарк. Специально для него построили инновационный реабилитационный бассейн и составили специальную программу восстановления.

В последние дни, чтобы стабилизировать состояние медведя, эксперты добавили к основной терапии нестероидные противовоспалительные препараты.

"Через день Диксону стало лучше, но вскоре его состояние снова ухудшилось. Диксон умер от острой сердечно-легочной недостаточности – во сне", – рассказали в зоопарке.





из сообщения Московского зоопарка По заключению ветврачей состояние медведя ухудшилось из-за прогрессии поражений спинного мозга, а также вследствие вторичной инфекции мочевыводящих и дыхательных путей.

Смерть Диксона стала ударом для сотрудников зоопарка. Специалисты сделали все возможное, чтобы продлить ему жизнь, подчеркнули в учреждении.

"Нам помогали многие ветврачи, нейрохирурги и специалисты по реабилитации, которые разработали для Диксона программу восстановления. Мы переоборудовали для него вольер, построили бассейн для реабилитации в воде. Ежедневно занимались с ним на тренингах и спустя время стали замечать постепенное возвращение чувствительности и двигательной активности его задних лап. У нас были большие надежды, но, к сожалению, они не успели сбыться", – сообщили в Московском зоопарке.

"Малыш почувствовал, что не все твари в этом мире!"

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Московского зоопарка

Пользователей соцсетей шокировала новость об уходе Диксона из жизни. Многие признаются, что не могут сдержать слез.





пользовательница Светлана Кириллова Беги по радуге, Диксон! Теперь ничего не болит. Жалко тебя очень.

"Боже, я так переживала за Диксона, но почему так... очень жаль тебя, малыш", – поделилась Анюта Мезенцева.

"Спи спокойно, миленький, натерпелся, устал", – добавила Любовь Шаволина.

"Как жалко мишку... Жить да жить бы ему еще. Спи спокойно, малыш", – написала Анна Аннушкина.

Многие пользователи благодарят работников Московского зоопарка за тот год, что они пытались спасти животное.

"Плачем всей семьей. <...> Хочу поблагодарить всех сотрудников зоопарка за бесценный урок милосердия", – подчеркнула Юлия Кожевникова.

"У него была очень сильная душа. Спасибо всему персоналу зоопарка, сделавшему все возможное, чтобы спасти такого могучего зверя", – поблагодарил специалистов Илья Гладосин-Полонин.

"Сложно поверить и осознать, что такой крепкий и величественный зверь мог умереть в таком возрасте, когда ему еще жить и жить, когда он так боролся и за него боролись специалисты, но, видимо, болезнь оказалась сильнее. Очень и очень горько. Спасибо всем, кто его лечил, кто за ним ухаживал! По крайней мере, он успел познать заботу и ушел легко", – сказала Виктория Ворона.





пользовательница Анна Захарова Малыш хотя бы почувствовал, что не все твари в этом мире! Есть трепетные и любящие люди! Пусть тебе на радуге будет спокойно и бегается на всех четырех лапках.

Благодаря сотрудников, многие пользователи также вспоминали и тех, кто причинил Диксону тяжелые травмы. Комментаторы убеждены, что однажды им воздастся за то, что они сделали с животным.