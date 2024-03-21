"Чуть лучше, чем у Миддлтон": в Сети посмеялись над фото Макрона с тренировки по боксу

В Сети бурно обсуждают фотографии президента Франции Эммануэля Макрона с тренировки по боксу, которые были опубликованы 20 марта. И если некоторых его образ восхитил, то многих других – рассмешил. Подробности – в материале Москвы 24.

Макрон – спортсмен

Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/soazigdelamoissonniere

Снимки президента Франции Эммануэля Макрона из боксерского зала опубликовала в соцсетях его личный фотограф Соазиг де ла Муассоньер. На двух кадрах глава Пятой республики запечатлен в тот момент, когда с очень напряженным видом отрабатывает удары по груше. Никакой подписи у фотографий не было.

Ранее Макрон сделал ряд воинственных заявлений, направленных против России. В частности, он не исключил возможности отправить войска западных стран на Украину. При этом свои слова президент Франции назвал "взвешенными".

Однако мнение Макрона не нашло поддержки ни на его родине, ни в странах НАТО. А глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и вовсе призвал французского лидера консультироваться с другими членами объединения, прежде чем делать подобные высказывания. По мнению западных СМИ, превращение Макрона "из голубя в ястреба" связано с его желанием вернуть авторитет страны и ее статус доминирующей силы в Евросоюзе.

"Левый – коронный, правый – макронный"

Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/soazigdelamoissonniere

Под постом личного фотографа Эммануэля Макрона большое количество комментаторов восторгаются новыми снимками президента Франции.

"Бойцовский президент Франции. Красивые кадры"; "Как гражданину Франции мне это нравится"; "А он в форме"; "Мне кажется, он немного похож на Жан-Поля Бельмондо"; "Какие шикарные фотографии! Одни из моих любимых", – написали подписчики Соазиг де ла Муассоньеры.

Однако эти восторги разделили далеко не все. Французский бизнесмен Эммануэль де Вильерс на своей странице в соцсетях обратил внимание на слишком огромный бицепс политика, который на других фото даже не прослеживается.





Эммануэль де Вильерс бизнесмен Фотограф Макрона опубликовал его снимки в роли неутомимого боксера. Простите, но я лопнул от смеха!

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо пошутил в своих соцсетях, что Макрон таким образом готовится к схватке с Владимиром Путиным. А другой французский политик Джордже Кузманович заявил на собственной странице, что эти снимки подытоживают "жалкое и трагическое президентство" действующего главы Пятой республики и иллюстрируют гордыню, которая им движет.

Обычные пользователи за рубежом были менее серьезными и просто посмеялись над новым образом Макрона.

"На фото трюк чуть лучше, чем у принцессы Уэльской", – написал Mihai Sarbovan с намеком на скандал вокруг ретуши кадров с Кейт Миддлтон и ее детьми.

"Каждый имеет право представлять себя так, как хочет. На одних фото Макрон думает, что он президент, почему бы на других ему не представить себя боксером", – высказался gauchediarrhée, сопроводив запись смеющимися эмодзи.



Новости мира: мемы с новыми фото президента Франции стали появляться в Сети

"Ему следует больше сосредотачиваться на своей работе, а не на несуществующей физической форме", – поделился Hardy.

"Какой спортсмен! А на сельскохозяйственной выставке он занимался бегом", – вспомнил gerfaud эпизод, когда президент Франции 24 февраля уносил ноги от протестующих фермеров, и прикрепил подтверждающий снимок.

Также Сеть заполонили фотографии Макрона в образах Халка, Рокки и моряка Попая. Кроме того, в интернете появился мем, будто вместо груши изображенный в миниатюре французский президент бьет ногу огромного по сравнению с ним Владимира Путина.

Российские пользователи также поупражнялись в юморе.





пользователь Дмитрий Никитин Левый – коронный, правый – макронный.

"Когда пиар больше хоронит, чем повышает рейтинг", – считает пользователь с ником Ded Inside.

"Да что обсуждать, в пиджаке хорошо видно, что хиленький, что-то рукава не распирает от бицепса", – заметила разницу с другими фото президента Франции Елена Елена.

"У Макрона явно есть двойник, а еще тройник и удлинитель", – пошутил Иван Николаев.

"Путин опять не ответил на звонок", – предложил свою подпись к кадру Кирилл Обычный.

Те же, кто занимался боксом и другими единоборствами, отметили не лучшую технику ударов Макрона. Если кратко, то по их мнению, он просто не умеет бить. Знатоки добавили, что на фото он будто просто подпирает грушу с очень напряженным видом.