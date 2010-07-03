В Госдуме прокомментировали соглашение о мире в Нагорном Карабахе

В зоне нагорнокарабахского конфликта 10 ноября было объявлено полное прекращение огня и военных действий. Трехстороннее соглашение об этом подписали Армения, Азербайджан и Россия. 27 сентября ситуация в регионе обострилась: на спорной территории начались активные бои. Азербайджан и Армения в очередной раз обвинили друг друга в несоблюдении перемирия. Рассказываем, о чем договорились стороны.



Трехстороннее соглашение

Фото: AP Photo/Vahan Stepanyan/PAN Photo via AP

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и Владимир Путин подписали заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.



Затяжной конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в феврале 1988 года и был вызван вопросом принадлежности Нагорного Карабаха, объявившего о выходе из состава Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года была провозглашена непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) в составе СССР. Это послужило толчком к вооруженному противостоянию между армянской и азербайджанской сторонами за контроль над регионом в 1991–1994 годах. 5 мая 1994 года представители Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха подписали соглашение, известное как Бишкекский протокол, призывающее к прекращению огня в зоне конфликта. Со времен его подписания Баку и Ереван неоднократно обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.



Очередное обострение ситуации в регионе произошло 27 сентября текущего года. Ереван и Баку обвинили друг друга в развязывании военных действий, участники конфликта объявили полную или частичную мобилизацию. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон. Подписанный в ночь на 10 ноября документ – четвертая попытка добиться устойчивой деэскалации, предыдущие три оказались безуспешны.

Согласно тексту заявления, Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября 2020 года. Кроме того, Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а также вдоль Лачинский коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, развертывается российский миротворческих контингент: 1 960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники. Срок пребывания российских миротворцев – 5 лет с автоматическим продлением на очередное пятилетие, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.



Вооруженный мужчина в районе Лачинского коридора. Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Лачинский коридор, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шуши, остается под контролем российских миротворцев.

Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Также производится обмен военнопленными, заложниками, другими удержанными лицами и телами погибших. В регионе разблокируются все экономические и транспортные связи. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов Пограничной службы ФСБ России.

Кроме того, в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, который обеспечит связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российских миротворцев для охраны этого маршрута.



Долгожданное перемирие

Погрузка военной техники и личного состава в тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный. Фото: министерство обороны РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после подписания соглашения по Карабаху заявил, что на этом решении настояла национальная армия. По его словам, представители вооруженных сил указали на наличие проблем, по решению которых не имеется перспектив. Также премьер-министр добавил, что соглашение было необходимо, поскольку "ресурс оказался исчерпан".





Никол Пашинян премьер-министр Армении Военный ресурс не во всем был эффективен. У тех, кто сражался на передовой, не было замены. Те, кто сражался, должны были иметь возможность отдохнуть. На передовой были люди, которых месяц подряд никто не заменял.

Примечательно, что в связи с подписанием соглашения в Ереване начались протесты противников прекращения огня. Протестующие даже смогли проникнуть в здание правительства Армении.

Вместе с тем, по мнению президента Азербайджана Ильхама Алиева, соглашение о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе – это историческое событие.

"Сегодня исторический день для нашей страны. Сегодня армяно-азербайджанский нагорнокарабахский конфликт подходит к концу. Думаю, что подписанное недавно трехстороннее заявление поставит окончательную точку в решении вопроса", – заявил Алиев.



В свою очередь, Владимир Путин охарактеризовал происходящее в Нагорном Карабахе как трагедию. Российский лидер также выразил надежду на то, что предпринятые шаги помогут установить мир между армянской и азербайджанской сторонами.





из заявления Владимира Путина Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в подписанном соглашении речи о статусе региона не идет.

"В настоящий момент мы продолжаем исходить из всех соответствующих основных актов международного права. Прежде всего соответствующих резолюции Совета безопасности ООН и иных документов", – пояснил он.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что решение о вводе российских миротворцев в зону конфликта будет способствовать его окончательному урегулированию. По словам депутата, достигнутая договоренность дает надежду, "что мир наконец придет в Нагорный Карабах".

"Подписание лидерами России, Азербайджана и Армении соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и ввод российских миротворцев, уверен, будут способствовать окончательному урегулированию армяно-азербайджанского противостояния. Россия вновь выступает как эффективный посредник при решении одного из самых кровоточащих конфликтов на постсоветском пространстве", – сказал он журналистам.

Российские миротворцы на данный момент уже отправились на самолетах в Нагорный Карабах. На борту находится как личный состав миротворческого соединения, так и автомобильная техника, бронетранспортеры и материальные средства.