Звездные гости, скандалы и две короны: как пройдет коронация Карла III

В субботу, 6 мая, произойдет важнейшее для Великобритании событие. В этот день состоится коронация Карла III. Соответствующая церемония, которой предшествовали месяцы подготовки, станет первой в XXI веке. Вокруг самого торжества возникло уже немало споров и скандалов. Рассказываем подробности о традициях коронации, гостях и затратах на мероприятие.



Традиции церемонии

Фото: Yui Mok/Pool via AP

В Вестминстерском аббатстве в Лондоне 6 мая пройдет коронация нового короля Великобритании Карла III. Вместе с ним коронуют и его жену Камиллу Паркер-Боулз. Сама процедура считается формальной. Карл III уже получил все права монарха 10 сентября 2022 года, после смерти его матери, королевы Елизаветы II. Он стал самым пожилым правителем в истории Великобритании, вступившим на престол. В прошлом году Карл III отметил свое 73-летие.

Во время его коронации будут задействованы церемониальные предметы, среди которых в том числе держава, скипетр, меч, позолоченная серебряная ложка для помазания елеем и две короны: Британской империи и Святого Эдуарда. Последняя была изготовлена в 1661 году из золота и весит больше двух килограммов. В первую очередь на голову Карлу III возложат корону Святого Эдуарда. Ее монархи надевают один раз в жизни – только на коронацию.

Из Вестминстерского аббатства Карл III выйдет в короне Британской империи. Именно ее чаще всего видит весь мир. Для Камиллы же подготовлена корона королевы Марии, которая оформлена в стиле ар-деко. По данным СМИ, атрибут также украсили бриллиантами из личной коллекции королевы Елизаветы II.



Этапы "Золотой сферы"

План всей церемонии носит название "Операция "Золотая сфера", где каждое действие расписано по времени. Все начнется с выезда Карла III и его супруги из Букингемского дворца через центральные ворота в Вестминстерское аббатство. Весь путь они преодолеют в карете Diamond Jubilee в сопровождении около 200 военнослужащих. Сама церемония начнется в 11:00. В ее рамках Карл III должен пройти к трону короля Эдуарда и дать присягу.

В процессии с монархом и священнослужителями будут следовать пажи. В роли последних выступят внуки Карла и Камиллы. Первый этап церемонии – признание. Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби провозгласит Карла III "несомненным королем". Гости в то же время будут кричать: "Боже, храни короля". На втором этапе Карла III попросят дать клятву о защите англиканской церкви и закона. Затем король принесет присягу. Третьим этапом следует помазание. Монарх сядет на коронационное кресло. Архиепископ помажет ему святым маслом руки, грудь и голову.

На четвертом этапе королю вручат скипетр, жезл, державу, коронационное кольцо и наденут корону святого Эдуарда. В тот же момент по всей стране зазвучат трубы и оружейный салют. После, на пятом этапе, Карл III покинет коронационное кресло и направится к трону. В заключении состоится так называемый оммаж. Архиепископ и принцы поклянутся в верности королю. Примечательно, что из-за многочисленных скандалов, активно обсуждающихся в прессе, младшего сына монарха принца Гарри исключили из церемонии. При этом он посетит мероприятие в качестве гостя, но без жены Меган Маркл. Она останется дома с детьми.

По похожему сценарию, что и у Карла III, коронацию пройдет Камилла. Обратно во дворец король и королева уедут в золотой карете Gold State Coach, которую будут тянуть восемь серых лошадей. В завершении мероприятия монархи и члены королевской семьи предстанут на балконе Букингемского дворца. По данным СМИ, во время коронации возможны провокации со стороны антимонархистов. В частности, при появлении королевского экипажа на улицах Лондона они, предположительно, будут кричать: "Не мой король" и попытаются напугать лошадей.



Гости коронации

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali

Количество гостей церемонии превысит 2,2 тысячи человек (вчетверо меньше, чем на коронации Елизаветы II), в число которых войдут представители 203 стран. По данным британских СМИ, само мероприятие может обойтись в 63–125 миллионов долларов. Приглашения королевская семья оформила в цветочных мотивах, чтобы отразить заинтересованность Карла III инициативами по охране экологии. Кроме того, их изготовили из переработанной бумаги.

Участие в церемонии уже подтвердили лидеры Франции, Германии, Молдавии, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие представители политической элиты. При этом президент США Джо Байден не будет присутствовать на мероприятии. В качестве его замены коронацию посетит первая леди страны – Джилл Байден. Вместе с тем в Лондон уже прибыла супруга президента Украины Елена Зеленская. Она также посетит церемонию.

Заметным отхождением от традиций в этот раз стало приглашение коронованных особ из других стран. Например, короля Швеции Карла XVI Густава с дочерью, князя Монако Альбера II и княгини Шарлен, короля Испании Филиппа и королевы Летиции, а также других.



Звездные выступления

Фото: Jonathan Brady/Pool via AP

Праздничные мероприятия по случаю коронации Карла III будут длиться с 6 по 8 мая. На следующий день после главного события, 7 мая, состоится концерт с участием звезд. Список знаменитостей, которые будут радовать гостей, король составлял самостоятельно. На концерте выступит певица Кэти Перри. Также на сцену выйдут исполнитель Лайонел Ричи, поп-рок-группа Take That, пианист Алексис Френч и другие. Среди приглашенных артистов также есть и классики, например оперные певцы Андреа Бочелли и Брин Терфель.

Не обошлось и без неприятностей. Ряд знаменитостей отказались от выступления. Например, Адель, Кайли Миноуг, Гарри Стайлс, Элтон Джон, Робби Уильямс и Эд Ширан. Отказалась от участия и группа Spice Girls.

По данным СМИ, причиной могли послужить скандалы, которые окружают королевскую семью. В частности, речь идет про заявления Меган Маркл о расовой нетерпимости во дворце. Еще один скандал связан с братом Карла III, принцем Эндрю, которого обвинили в изнасиловании. После этого его лишили военных званий и титулов.

