В Италии вывесили баннер и расклеили листовки в честь дня рождения Путина

7 октября Владимир Путин отмечает день рождения: президенту исполнилось 72 года. В материале Москвы 24 расскажем, кто и как поздравил российского лидера и в каких необычных обстоятельствах он проводил свой праздник в прежние годы.

"Дорогой товарищ!"

Владимир Путин в свой 72-й день рождения получает поздравления весь день. В частности, теплые слова российскому лидеру направили спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин соответственно.

Поздравил президента Сергей Собянин. По словам мэра Москвы, Россия является могучей державой именно благодаря Владимиру Путину. Собянин подчеркнул, что страна и столица переживают период бурного расцвета, реализуя масштабные проекты и создавая новые страницы истории.





Сергей Собянин мэр Москвы Любовь президента к стране и ее жителям, преданность своему делу, честность, мужественность и человечность глубоко восхищают и служат примером для каждого из нас. Желаю крепкого здоровья и реализации всего задуманного на благо Отечества!

Кроме того, президента поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что в республике глубоко признательны Владимиру Путину за помощь в достижении мира и стабильности в регионе.

"Сегодня наш родной край демонстрирует примеры успешной интеграции в социально-экономическую жизнь страны. Мы смогли достичь таких высот благодаря личному вкладу Владимира Владимировича. Каждый житель Чеченской Республики ему за это глубоко благодарен и признателен. Мы никогда этого не забудем!" – написал Кадыров в своем телеграм-канале.



Теплые слова российский лидер получает с разных концов света. К примеру, президента поздравил его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. А президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент и по совместительству его супруга Росарио Мурильо пожелали Путину сил, здоровья и укрепления всеобщей уверенности в победах Российской Федерации.





из поздравительного письма Дорогой товарищ! С любовью и нашей надеждой на мир – братский, взаимосвязанный, справедливый, солидарный и взаимодополняемый – мы приветствуем годовщину вашего рождения, желаем всего наилучшего вам, вашей семье, вашему народу, вашей стране и всему миру.

Не остался в стороне Александр Лукашенко: президент Белоруссии пожелал российскому лидеру здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также поздравил Путина с днем рождения, отметив, что ожидает более активного сотрудничества Еревана и Москвы в будущем.

К слову, Лукашенко и Пашинян, а также ряд других лидеров стран СНГ прилетели в Москву, для встречи с Владимиром Путиным в его день рождения. Уже 8 октября все они примут участие в заседании совета глав Содружества.

Видеопоздравление российскому лидеру записали и военнослужащие, находящиеся в зоне проведения СВО, а также участники "Команды Путина". В частности, актер Иван Охлобыстин призвал президента побольше отдыхать и беречь себя, а депутат Госдумы, народный артист РФ Дмитрий Певцов пожелал терпения, сил, вдохновения, а также отметил, что равной политической фигуры на данный момент в мире нет.

Кроме того, отметили день рождения Путина жители сразу двух итальянских городов. В Турине на одном из центральных мостов вывесили баннер с поздравлениями длиной четыре и шириной два метра, а в Генуе журналист Винченцо Лоруссо расклеил листовки с теплыми пожеланиями на русском и итальянском языках.

Хоккей, тайга и Бали

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Чаще всего российский лидер отмечает день рождения в рабочей обстановке, но иногда ему все же удавалось встретить свой праздник в необычных местах.

Например, в 2008 году на тот момент премьер-министр России побывал в родном Санкт-Петербурге, где в том числе принял участие в презентации фильма "Учимся дзюдо с Владимиром Путиным" и попил чай со студентами и преподавателями Гуманитарного университета профсоюзов. Здесь же ему вручили знак почетного профессора.

А спустя пару дней Путин показал журналистам подаренную ему уссурийскую тигрицу, которую в итоге назвали Машей и отправили жить в "Сафари-парк" в Геленджике.



Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

В 2013 году Владимир Путин уже в статусе президента в свой день рождения находился на острове Бали, куда прилетел на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На встрече с российским лидером президент Индонезии тех лет Сусило Бамбанг Юдойоно исполнил песню Happy Birthday to You, аккомпанируя себе на гитаре. Тогда же Путин получил в подарок сакэ от ныне покойного экс-премьера Японии Синдзо Абэ и большой торт от главы КНР Си Цзиньпина.

"Мы его благополучно умяли. Было очень тепло, по-товарищески, по-дружески", – отметил тогда Владимир Путин.

Кроме того, президент заметил, что вместе с китайскими друзьями они подняли по рюмке водки, а вот сакэ он все же решил попробовать уже в Москве.

"Я здесь пьянствую что ли?" – иронично тогда высказался российский лидер.

А в 2014-м Владимир Путин взял выходной и улетел в сибирскую тайгу. По его словам, он был за "300–400 километров от ближайшего жилья". Через пару дней президент признался, что прошел по горам девять километров и у него "все болит".



В 2015 году свой день рождения Владимир Путин провел на льду. На арене "Шайба" в Сочи во время товарищеского матча президент забросил семь голов за команду "Звезды НХЛ" с легендами хоккея в составе, и она победила "Сборную НХЛ" со счетом 15:10. После турнира глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк поздравил Владимира Путина с днем рождения и вручил медаль "За верность и любовь к хоккею".

В 2022 году президент отметил свой 70-летний юбилей в кругу коллег: в этот день в Санкт-Петербурге проходил неформальный саммит СНГ. Тогда Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину сертификат на покупку трактора ручной сборки, а президент Таджикистана Эмомали Рахмон привез целые пирамиды дынь и арбузов (позднее их передали в петербургские детские дома), а также ковры.