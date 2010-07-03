Коллеги Виктюка выразили соболезнования в связи со смертью народного артиста

Народный артист России и режиссер Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни в одной из столичных больниц во вторник, 17 ноября. Рассказываем, что известно о причине его смерти, а также вспоминаем, каким запомнился маэстро родным, друзьям и зрителям.



"Великий, непревзойденный режиссер"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В дирекции московского Театра Романа Виктюка рассказали, что режиссер умер 17 ноября в больнице. Ему было 84 года. Прощание с ним состоится в столице, оно запланировано на пятницу, 20 ноября. Пресс-атташе театра добавила, что сейчас с учетом ситуации с коронавирусом окончательно неясно, в каком формате пройдет панихида.

Известно, что режиссера собираются похоронить во Львове рядом с родителями. На данный момент решается вопрос о его транспортировке на родину на Украину. "Пока неизвестно, будет ли возможность уладить вопрос о пересечении границы. Это всегда было его еще при жизни желание – быть похороненным рядом с мамой и папой", – пояснили в театре.

Также пресс-служба театра в соцсетях отметила, что спектакль "Танго", запланированный на 17 ноября, состоится в честь и память Романа Виктюка. "От нас ушел наш Мастер – великий, непревзойденный режиссер, учитель, гений, глыба, волшебник, который, казалось бы, должен быть вечно. Потому что он из других галактик, из других миров, откуда приходят те, кто несет в мир только Свет, Любовь, Творчество, Смыслы. Потому что он – наше все", – говорится в сообщении.

По данным Пятого канала, причиной смерти Виктюка мог стать инсульт. Сообщается, что некоторое время назад режиссера госпитализировали в ГКБ имени братьев Бахрушиных, но там ему стало хуже. Затем Виктюка перевезли в военный госпиталь, где тот скончался. Точного подтверждения этой информации пока нет.

Соболезнования в связи со смертью Виктюка принес Сергей Собянин.





Сергей Собянин мэр Москвы Его новаторские спектакли завоевали сердца миллионов зрителей. С большим мастерством он открывал молодых звезд и новые грани таланта популярных артистов. Создавал невероятную энергетику в зале. Соболезную всем, кто знал и любил Романа Григорьевича.



Актриса Галина Стаханова в интервью Москве 24 рассказала, что с Виктюком у нее связаны только самые теплые воспоминания.





Галина Стаханова актриса Я с ним в студенческом театре МГУ встретилась, когда играла в спектакле "Звуки музыки". Он ко мне очень по-доброму относился, он меня очень любил, и для меня это большая утрата. Он удивительный был человек, для всех столько доброго и хорошего сделал. Царство ему небесное и пусть земля ему будет пухом. И я, все мы будем помнить его всегда.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко в разговоре с Москвой 24 назвал смерть Виктюка большой потерей.

"Это один, я бы сказал, из зачинателей нашего нового русского театра", – заявил Бортко.





Владимир Бортко депутат Госдумы, режиссер Он очень талантливый человек во всем. То, что он делал на сцене, – это было очень хорошо и замечательно. Я очень скорблю по этому поводу. Театр понес большую потерю, более того, культура наша понесла большую потерю.

В свою очередь, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что в Москве могут установить мемориальную доску Роману Виктюку.

"Это ужасная и грустная новость. Он был ярким и талантливым режиссером, который был ни на кого не похож. Роман Виктюк создал свой коллектив, театр. Он долго очень серьезно болел, и это большая утрата", – отметил Герасимов.

В конце октября стало известно, что Виктюка доставили в больницу после заражения COVID-19. Позже сообщалось, что он идет на поправку.



Более 200 спектаклей

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года в украинском Львове в семье учителей. Сцена была с ним с юных лет. Виктюк ставил спектакли еще в школе, а затем в театральной студии Львовского дворца пионеров.

В 1956 году он окончил актерский факультет ГИТИСа в Москве, но вернулся на Украину, где ставил спектакли в Львовском и Киевском театрах юного зрителя. Затем работал в Калининградском ТЮЗе и Русском драматическом театре Литовской ССР.

В московских театрах Виктюк ставил спектакли с 1975 года. Сначала на сцене Театра Моссовета выходил "Вечерний свет" Алексея Арбузова, а затем и "Царская охота" по пьесе Михаила Зорина. В те времена Виктюк раскрыл свой неподражаемый талант постановщика и во МХАТе, где проходили премьеры "Муж и жена снимут комнату" Михаила Рощина в 1977 году и "Татуированная роза" Теннесси Уильямса в 1982 году.

За свою прославленную карьеру режиссер выпускал спектакли не только в городах России и бывшего СССР, но и в театрах США, Финляндии, Греции, Израиля, Италии, Швеции и Югославии. Его главным хитом стал спектакль "Служанки" по пьесе Жана Жене, премьера которого состоялась в 1988 году в театре "Сатирикон".

А знаменитый Театр Романа Виктюка как антрепризу режиссер создал в 1991 году. Он же стал ее художественным руководителем. А уже в 1996 году театр получил государственный статус. Всего маэстро успел поставить более 200 спектаклей, многие из которых перевернули представление зрителей об искусстве.





Роман Виктюк режиссер Искусство – это радость, жизнь – кошмар. Когда выходишь на подмостки, ничего другого для тебя уже не существует. В этом наше единственное спасение.

Виктюк – лауреат всевозможных наград и премий. В 2003 году получил звание заслуженного деятеля искусств РФ, в 2006 году – народного артиста Украины. А в 2009 году Виктюку присвоено звание народного артиста России.

Но главное призвание его заслуг – тысячи благодарных зрителей по всему миру, которые переживают невосполнимую утрату большого режиссера. Москва 24 выражает искренние соболезнования близким, друзьям и поклонникам Романа Виктюка.





Никита Камзин, Илона Соболева, Анастасия Павелко