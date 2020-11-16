Умер заслуженный артист России Юрий Черкасов

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Скончался заслуженный артист России Юрий Черкасов. Об этом сообщается на сайте театра имени Моссовета.

Известно, что актер ушел из жизни в возрасте 59 лет. При этом причина смерти остается неизвестной.

Прощание с актером пройдет 17 ноября в 11:00 в театре имени Моссовета. Актера похоронят на Митинском кладбище.

Юрий Черкасов окончил ГИТИС. Он работал в театре имени Моссовета с 1990 года.

Кроме того, актер сыграл большое количество ролей в кино. В его фильмографии значатся картины "Очарование зла", "Мосгаз", "Форс-мажор", "И все-таки я люблю...".