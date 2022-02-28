Эксперты рассказали, как российским туристам вернуться из Европы

С 28 февраля Евросоюз закрыл свою территорию для российских самолетов. Вместе с тем часть туристов из РФ не успели вернуться на родину. Российские власти сообщили, что готовы организовать их вывоз из Европы. Кроме того, в качестве ответной меры анонсировали закрытие воздушного пространства для зарубежных авиакомпаний из 36 стран. Рассказываем, какие государства сейчас недоступны для россиян, а также что делать туристам, оказавшимся вдалеке от дома.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Закрытая Европа

Все 27 стран Евросоюза приняли решение закрыть свою территорию для российских самолетов с 28 февраля. Ограничение касается любых воздушных судов, в том числе частных. Кроме ЕС, запрет на полеты также ввели Норвегия, Швейцария, Исландия, Македония, Великобритания и Канада.

В связи с этим российские авиакомпании начали отменять рейсы не только в Европу. Туроператоры также приостановили продажу туров в Доминикану, Мексику, Венесуэлу и на Кубу.

"Полное закрытие воздушного пространства практически всех европейских стран, включая Скандинавию, а также Канады сделало облет Европы практически непреодолимым препятствием для совершения трансатлантических рейсов российских авиакомпаний даже в открытые страны", – говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Вместе с тем авиационные власти РФ сообщили, что Россия также закрывает свое воздушное пространство для некоторых государств. Запрет касается авиакомпаний из 36 стран.





из сообщения пресс-службы Росавиации В соответствии с нормами международного права, в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств.

На фоне сложившейся ситуации не все россияне успели вовремя вернуться на родину. По подсчетам АТОР, сейчас за рубежом могут находиться в общей сложности свыше 150 тысяч туристов. Ранее Росавиация, Ростуризм и министерство иностранных дел сообщили о готовности организовать вывоз российских граждан из Европы.

Отмечается, что после уточнения количества россиян за границей будет сформирован график полетов. Сообщить о проблеме граждане могут по телефону горячей линии МИД +7 (495) 695-45-45 или Ростуризма – 8 (800) 200-34-11.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Что делать туристам?

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Москвой 24 рассказал, что застрявшим туристам в Европе помогут вернуться домой в ближайшие дни. Эту проблему уже решает Минтранс РФ, указал специалист.

"Сейчас в ведомстве работают над тем, чтобы пассажиров, которые попали воздушным транспортом в страны Европы, вывезти другими видами транспорта – на автобусах или ж/д транспортом, а также по морю. Есть масса возможностей, чтобы вывести застрявших там пассажиров, сейчас эта работа происходит", – добавил эксперт.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в разговоре с Москвой 24 также подчеркнул, что вопрос с вывозом туристов, застрявших в Европе, сейчас решается.

"Мы вместе с Ростуризмом решаем вопросы по организованным туристам, собираем информацию, даты вылета, информируем гостиницы и используем в данный момент транзитные рейсы. Также мы рассматриваем возможность в случае необходимости запросить специальные дополнительные рейсы для вывоза", – пояснил он.





Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Прежде всего это касается Венгрии, Болгарии, Португалии, Словении, где есть наши организованные туристы. Для вывоза мы просим всех зарегистрироваться в приложении МИДа РФ "Зарубежный помощник".

Ранее Горин объяснял, что вывезти российских туристов планируют через третьи страны, которые пока открыты для полетов: Турцию, ОАЭ и Египет.

Вместе с тем Смирнов посоветовал россиянам пока повременить с полетами в Европу.

"Хочу отметить, что это обоюдный процесс. Вероятно, что Европа пострадает сильнее, чем мы. Много европейцев летают через наше воздушное пространство. Теперь им придется облетать Россию стороной, поэтому у них это может вылиться в повышение стоимости авиабилетов", – подчеркнул эксперт.

Он также уточнил, что российским гражданам, не успевшим отправиться в путешествие, вернут стоимость билетов.





Олег Смирнов председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Если вдруг человек не улетит по этой причине, то ему будет возвращена полная стоимость билета или проведена замена на другую дату или направление. Можно не беспокоиться.

По словам Смирнова, туристам должны вернуть деньги и в том случае, если билеты приобретались по невозвратным тарифам.