Без пересадок: подешевеют ли полеты в Грузию после возобновления прямых рейсов

Владимир Путин разрешил российским авиакомпаниям возобновить сообщение с Грузией – указ об этом президент подписал 10 мая. Разбираемся, когда турфирмы откроют продажи путевок в эту страну с учетом новых рейсов, и сколько будет стоить отдых.



По прямой

Владимир Путин своим указом отменил запрет на полеты отечественных авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года из-за антироссийских протестов в Тбилиси. По этой причине туроператорам из РФ ранее было рекомендовано воздержаться от продажи путевок в страну.

Другим документом президент также отменил визовый режим для граждан Грузии, который существовал с 2000 года. Теперь они смогут приезжать в Россию на срок до 90 дней без разрешительного документа. Кроме того, МИД РФ отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию.

В свою очередь, в пресс-службе Минтранса сообщили, что российские компании будут осуществлять семь прямых рейсов в неделю из Москвы в Тбилиси и обратно. Пассажиров будут перевозить самолеты отечественного производства. Первые рейсы могут запустить уже на следующей неделе.

Власти Грузии неоднозначно восприняли решение Москвы. Президент страны Саломе Зурабишвили назвала случившееся провокацией и призвала провести заседание Совета национальной безопасности для обсуждения введения трехмесячного визового режима для россиян.

При этом в грузинском МИД решение российских властей расценили как плюс для жителей обеих стран. "В Российской Федерации проживают более миллиона наших граждан, которые имеют очень тесные связи с людьми, их близкими и родственниками, проживающими в Грузии. И это решение, рассматриваемое с гуманитарной точки зрения, приветствуется любым ответственным правительством. Решение облегчит жизнь нашим гражданам", – заявил глава министерства Илья Дарчиашвили.

Однако замминистра экономики и устойчивого развития республики Мариам Квривишвили уточнила журналистам, что прямые рейсы в страну смогут осуществлять только те российские компании, которые не подпали под санкции. При этом она поприветствовала указ Путина возобновить авиасообщение, так как это облегчит жизнь грузинской диаспоры в России и членов их семей.

В Кремле подчеркнули, что долгое время обычные граждане, бизнесмены, общественные, научные и культурные деятели обеих стран просили российские власти принять такие решения.

"Вот именно исходя из гуманитарных соображений это было (сделано. – Прим. ред.). Что касается дальнейших перспектив, я бы пока так далеко не забегал", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом решение российских властей обеспокоило Евросоюз. Официальный представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано призвал власти Грузии не пускать на свою территорию российские самолеты, поскольку это противоречит санкциям США и ЕС.



Турфирмы на низком старте

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в разговоре с Москвой 24 предположил, что турпоток в Грузию после отмены запрета на прямые перелеты может вырасти до 20%.

"В целом возобновление авиасообщения будет позитивно для обеих сторон. И для Грузии, и для России. Потому что и мы сможем к ним летать, и они к нам. Но самое главное, что это можно будет сделать уже к сезону", – отметил эксперт.





Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии В Грузию раньше и так был немалый поток русских туристов через третьи страны. Поэтому, когда будет прямое авиасообщение, думаю, он значительно увеличится в объеме, где-то от 10 до 20%.

Туроператоры готовы открыть продажи путевок в Грузию через две-три недели после открытия прямого авиасообщения, сказал РИА Новости вице-президент РСТ Дмитрий Горин. Однако, несмотря на то что перелет стал проще, билеты вряд ли станут дешевле.

"Сейчас среднестатистическая перевозка в Грузию и обратно через Ереван составляет 30–40 тысяч рублей. Появление рейсов без пересадок позволит летать комфортнее. Но при том небольшом объеме прямой перевозки, которая будет крайне востребована, говорить о снижении цен на билеты преждевременно. Так как самолеты вмещают максимально до 100 человек, а потенциальный спрос может быть гораздо больше", – сказал Горин.

Представители отрасли позитивно восприняли новость о возобновлении прямого сообщения с Грузией, однако создавать предложения с упрощенным перелетом пока не спешат. Об этом Москве 24 рассказал представитель туроператора Resort Holiday Николай Белолипецкий.

"Открытие старого направления – это всегда позитивный тренд для рынка, хороший инфоповод, возможность рассказать путешественникам о появлении новых возможностей. Для туроператоров это расширение продуктовой линейки", – объяснил он.





Николай Белолипецкий представитель туроператора Однако формирование конечного продукта произойдет, когда мы увидим конкретную полетную программу, предложения авиакомпаний по билетам, тарифам. Первые две-три недели точно нужно подождать.

По словам эксперта, стоимость путевок в Грузию тоже будет известна, когда сформируется окончательный план полетов. В туроператоре "Интурист" также ждут появления билетов в системах бронирования, рассказала РИА Новости PR-директор компании Дарья Домостроева. В свою очередь, гендиректор компании MAYEL Travel Майя Котляр предполагает, что авиасообщение восстановится в течение месяца.

При этом указ Владимира Путина спровоцировал резкий рост интереса к Грузии у российских туристов. Например, на сайте OneTwoTrip в первые три часа после публикации новости о возобновлении прямых рейсов спрос вырос в три раза, рассказали в пресс-службе компании. В свою очередь, пользователи сервиса "Яндекс Путешествия" за первые пять часов после появления информации о снятии запрета стали искать авиабилеты в Грузию в семь раз чаще.

