Врач объяснил, как проверка QR-кодов на транспорте повлияет на заболеваемость

В Татарстане с 22 ноября начал действовать запрет на перевозки пассажиров в общественном транспорте без QR-кода. По официальным данным, только утром в первый день работы ограничений контролеры в Казани высадили более 500 человек. К полудню их было почти 800. Система будет действовать до тех пор, пока в регионе не улучшится эпидемиологическая ситуация. Расскажем, как жители Татарстана привыкают к новым мерам и можно ли в условиях высокой заболеваемости распространить эту практику на всю страну.

Вспыхивают скандалы

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

О введении системы QR-кодов на городском, пригородном и муниципальном транспорте власти Татарстана объявили 11 ноября. Регион стал первым в России, который из-за ситуации с коронавирусом пошел на такие меры. Ограничения предполагают, что воспользоваться общественным транспортом смогут привитые и официально переболевшие граждане, а также те, у кого есть медотвод от вакцинации. Проверять QR-коды не будут только у пассажиров легковых такси и рейсов между регионами.

Меры распространяются только на граждан старше 18 лет. Вместе с тем власти Татарстана приостановили действие транспортных карт жителей старше 60 лет, у которых нет QR-кода или медотвода от прививки.

После объявления о принятых мерах предприятие "Метроэлектротранс" объявило о срочном наборе контролеров на общественный транспорт. Сотрудникам, которые проверяют QR-коды, предложили зарплату в 20 тысяч рублей, рассказали на предприятии. Контролеры спрашивают код у пассажиров при оплате проезда, на входе или остановке.

За нарушение принятых мер пассажиру грозит штраф до 30 тысяч рублей, должностному лицу – до 50 тысяч рублей, юридическому лицу – до 300 тысяч рублей, сообщило в пресс-релизе республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.

Утром 22 ноября только в Казани из общественного транспорта контролеры высадили более 500 человек. К полудню таких было почти 800. В "Метроэлектротрансе" сообщили, что на двух трамвайных маршрутах задержали движение из-за пассажира, который отказался показать QR-код и не захотел покидать салон. Вместо этого он вызвал полицию, посчитав действия контролера незаконными.





пресс-служба "Метроэлектротранса" В метрополитене примерно похожая ситуация – перед входом на станцию пассажиры начинают возмущаться и срываются на контролеров. Женщина устроила скандал, так как ее не пропустили со справкой о том, что у нее есть первая прививка.

В пресс-службе президента Татарстана подчеркнули, что принятые меры отменят, если эпидемиологическая ситуация в регионе улучшится. По данным Оперштаба, за прошедшие сутки в республике выявили 259 новых случаев заражения коронавирусом.

Нападения с баллончиками

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В мэрии Казани рассказали, что уже в первый день действия новых требований в городе произошло несколько нападений на кондукторов, в том числе с использованием перцовых баллончиков.

"Дорогие казанцы, очень просим вас не проявлять агрессию в адрес кондукторов. COVID-19 не первый год мешает всему миру жить в обычном и привычном для всех режиме, вынуждая принимать меры ограничения для сдерживания распространения болезни. Но ничто не оправдывает насилие и избиения", – говорится в сообщении в официальном телеграм-канале мэрии Казани.

В городской администрации призвали уважительно относиться к водителям, кондукторам и проверяющим на транспорте. В мэрии уточнили, что персонал автобуса не может отменить требования о QR-кодах в регионе, однако в случае массовых увольнений сотрудников на маршрутах произойдет сокращение транспорта.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что введение QR-кодов в транспорте поможет сохранить здоровье граждан. Однако, по его мнению, внедрение подобных мер не может обойтись без проблем на первоначальном этапе.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на первоначальном этапе, но надеемся, что скоро ситуация выровняется.

Он также добавил, что регион использует особые полномочия, которые предоставлены субъектам во время пандемии.

Одних кодов мало?

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

По словам иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, меры для разгрузки общественного транспорта необходимы, чтобы у потенциально зараженных граждан было меньше шансов туда попасть. Однако при системе, которая начала действовать в Татарстане, у входа из-за проверок QR-кодов могут собираться очереди, что не способствует улучшению эпидемиологической обстановки, сказал эксперт в беседе с Москвой 24.

Если вводить подобные меры на транспорте по всей стране, следует прибегнуть и к другим противоковидным ограничениям, уверен Крючков.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук В часы пик загруженность общественного транспорта зависит не только от проверки QR-кодов. А от того, например, кому нужно и не нужно ехать в офис на работу. Скажем, если параллельно ввести обязательство перевести на удаленку всех невакцинированных сотрудников, это бы подействовало сильно.

"Да, это очень неприятно. Но это подействовало бы сильно, потому что невакцинированным людям в таком случае просто некуда ездить. Потому что во многих регионах QR-коды проверяют в тех же кафе или торговых центрах", – объясняет Крючков.

Для улучшения эпидобстановки вместе с проверкой QR-кодов контролеры обязаны жестко следить за соблюдением масочного режима, резюмировал собеседник Москвы 24.

