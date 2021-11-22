Врач рассказал, где люди чаще всего заражаются коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал, где люди чаще всего заражаются коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению медика, наиболее частая причина инфицирования – поездки и посещение общественных мест.

"Подавляющее большинство инфицируется тогда, когда оно меняет свои привычные места пребывания. Это либо выезд в другой город, либо встреча с друзьями и знакомыми, с которыми раньше не виделись, либо посещение мест массового пребывания", – подчеркнул Козловских.

Врач добавил, что на рабочих местах COVID-19 заражаются только 11% от общего числа заболевших. На заражения внутри семьи приходится еще меньшая доля – 10%.

Ранее эксперт рассказал о разнице по заболеваемости среди привитых и непривитых от COVID-19 граждан. По его словам, коронавирусом заболевают в 13,5 раза больше непривитых россиян. При этом вакцинация позволяет существенно снижать остроту проблемы распространения коронавируса и риск инфицирования населения.

