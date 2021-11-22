Врач рассказал о разнице между иммунитетом переболевшего COVID-19 и привитого

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Данные о том, что иммунитет перенесшего коронавирус человека более слабый, чем иммунитет привитого, не соответствует действительности, сообщил РИА Новости главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.

"У нас нет таких данных о том, что иммунитет более слабый. Уровень иммунитета зависит в большей степени от работы иммунной системы человека, а приобретается ли он путем заболевания или путем постановки вакцины, это в целом на уровень не влияет", – пояснил специалист.

Однако, по словам врача, следует брать во внимание то, что иммунитет, приобретаемый после прививки, достается человеку легче, он более мягкий, чем после болезни, после которой у человека даже спустя долгое время сохраняются последствия.

Козловских отметил, что вирус наносит достаточный ущерб организму человека, поэтому приобретать иммунитет через перенесение инфекции более опасно.

Ранее ученые из Университетского колледжа Лондона и Имперского колледжа Лондона NHS Trust выяснили, кто обладает уникальным иммунитетом к COVID-19. По словам экспертов, им обладают медработники, которые ухаживают за пациентами с коронавирусом в "красной" зоне.

