Врач спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в РФ к середине декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в России к середине декабря можно ожидать более выраженное снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
"Где-то около месяца сейчас будет стабилизация процесса, потом снижение заболеваемости при условии, если все-таки будет контроль за источниками инфекции в плане того, что хотя бы соблюдать масочный режим", – заявил он.
По мнению Тимакова, такой подход позволит встретить Новый год в нормальном режиме, несмотря на то что некоторые ограничения все же сохранятся.
Также инфекционист выразил надежду на то, что стабилизация ситуации позволит отказаться от введения локдауна на территории России.
Ранее Сергей Собянин оценил эффект от введения в столице режима нерабочих дней. По словам градоначальника, такая мера положительно повлияла на эпидемиологические показатели по COVID-19.
Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова также отметила, что после окончания режима нерабочих дней заболеваемость коронавирусом в Москве снизилась на 50%. На 45% упало число госпитализаций при заражении.
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