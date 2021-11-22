Врач заявил, что заболеваемость COVID-19 среди непривитых выше в 13,5 раза

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Заболеваемость коронавирусом среди непривитых выше в 13,5 раза, сообщил главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских. Он выразил уверенность, что риски заболеть у прошедших вакцинацию существенно ниже.

"Показатели заболеваемости среди привитых составляют порядка 313 на 100 тысяч привитых. Показатели заболеваемости среди непривитых – почти 4 400 на 100 тысяч", – цитирует его РИА Новости.

Козловских обратил внимание на то, что в реанимациях практически нет привитых людей. В то же время он отметил, что есть определенный процент людей, у которых после прививки иммунитет не вырабатывается.

Ранее заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов предупредил, что эффективность вакцинации от COVID-19 снижается через 6–8 месяцев. По его словам, повторная прививка от коронавируса возможна и рекомендуется один раз в год при благоприятной эпидемиологической ситуации.