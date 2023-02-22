График выходных: как изменится работа транспорта в Москве 23–26 февраля

В длинные выходные, с 23 по 26 февраля, в столице изменится работа транспорта. Кроме того, на некоторых участках дорог будет ограничено движение. Подробнее – в материале Москвы 24.

Дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На северо-востоке Москвы 23 февраля ограничат движение для запуска фейерверков. С 21:00 до 21:15 для проезда закроют участки на Сельскохозяйственной – от улицы Вильгельма Пика до проезда Серебрякова, а также на Вологодском проезде – от дома 37, строения 1, до дома 36 по Новгородской.

Кроме того, с 23 по 25 февраля можно будет оставить свой автомобиль на парковке бесплатно. Решение касается в том числе стоянок с тарифами 380 и 450 рублей в час.

В последний день длинных выходных, 26 февраля, парковки будут работать по графику воскресенья. Бесплатными останутся все стоянки, кроме тех, которые стоят 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом также будут платными.

Транспорт

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

23 февраля с 12:30 до полуночи интервал движения поездов на МЦК будет сокращен до минимальных четырех минут.

С 23 по 25 февраля изменится расписание аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево: часть поездов в обе стороны будет отменена. Также график некоторых рейсов скорректируют. В прежнем режиме с интервалом 30–40 минут составы поедут в аэропорт с 17:18 25 февраля, обратно – с 18:08 того же дня.

Альтернативой аэроэкспрессу послужит автобус № 1195: с его помощью можно добраться от метро "Ховрино" до Шереметьево за 20 минут. График движения поездов и автобусов можно посмотреть на сайте.

Также с 17:00 23 февраля на два дня изменится состав поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1. Часть составов будет отменена, интервал движения между оставшимися составами увеличится от 20 минут до 1 часа 20 минут.

Корректировки в расписаниях аэроэкспрессов и МЦД-1 связаны со строительством ТПУ "Лианозово". Актуальный график поездов можно посмотреть в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", "Расписание и билеты ЦППК" и на сайте перевозчика.

Кроме того, ЦППК назначит дополнительные поезда в праздничные дни. С 23 по 26 февраля компания добавила рейсы Москва (Курский вокзал) – Тула-1 с отправлением в 10:21 и Тула-1 – Москва (Курский вокзал), который поедет в 13:47.

Также в эти дни с Курского вокзала будет курсировать дополнительный состав Москва (Курский вокзал) – Владимир. Он начнет движение в 09:35. Кроме того, 26 февраля назначен еще один поезд на маршруте Рязань-2 – Москва (Казанский вокзал), который поедет в 15:45.

Важно, что 22 февраля поезда ЦППК будут курсировать по расписанию пятницы, а 23 и 24 февраля – по графику субботы. Актуальную информацию можно узнать на официальном сайте перевозчика, ЖД-станциях и платформах, а также приложении "Расписание и билеты ЦППК".