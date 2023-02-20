Расписание аэроэкспрессов в Шереметьево и поездов МЦД-1 изменится 23–25 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В связи с проведением плановых работ на железной дороге 23–25 февраля график движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево изменится. Об этом говорится на сайте перевозчика.

"23–25 февраля часть рейсов "Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево и обратно будет отменена. Некоторые поезда будут отправляться с корректировками в расписании. Начиная с 17:18 25 февраля аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево будут отправляться по стандартному графику каждые 30–40 минут, из аэропорта – с 18:08", – говорится в сообщении.

Добраться в аэропорт можно будет на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино".

Работа терминалов "Аэроэкспресс" на Белорусском вокзале и в аэропорту Шереметьево 23–25 февраля планируется в обычном режиме.

Кроме того, департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале сообщил об изменении в расписании поездов на Савеловском и Белорусском направлениях с 23 февраля. Причиной стало строительство ТПУ "Лианозово".

"На центральном участке от Савеловского вокзала до Белорусского вокзала часть поездов отменена, интервалы движения поездов будут увеличены до 1 часа. На Савеловском направлении интервалы движения поездов будут увеличены местами до 1 часа 20 минут; часть поездов отменена, часть следует от/до станций Бескудниково и Лобни; у некоторых поездов изменятся остановки на участке от Дегунино до Лобни", – уточняется в сообщении.

На Белорусском направлении интервалы движения поездов увеличат до 20 минут.

Ранее сообщалось, что расписание пригородных поездов на Московской железной дороге (МЖД) будет изменено в праздничные дни февраля и марта этого года. В среду, 22 февраля, поезда будут ходить по расписанию пятницы.

23, 24, 25 февраля и 8 марта будет действовать расписание субботы.

Пригородные электрички не будут заезжать на Рижский вокзал с 1 марта и до осени

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