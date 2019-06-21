Ограничения в выходные: что перекроют и как объехать

В выходные, 22 и 23 июня, снова закроют участок Филевской линии метро, такие перерывы в работе подземки будут проходить раз в две недели до конца сентября. Также в Москве продолжат благоустройство Ильинки, а на проспекте Сахарова пройдет очередное массовое шествие. Рассказываем, что перекроют и как объехать, чтобы добраться до цели.



Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Закрытие станций Филевской линии

Участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" будет закрыт на два дня: 22 и 23 июня.

В эти дни будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". При этом станция "Киевская" Филевской линии будет открыта: пассажиры смогут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада", а также сделать пересадку с нее на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция "Кунцевская" в эти выходные будет работать только для проезда по синей ветке.

В период закрытия между станциями будут курсировать компенсационные автобусы "КМ". Общественный транспорт с табличкой "КМ1" будет останавливаться у станций метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская". Маршрут "КМ2 будет" обеспечивать связь между метро "Багратионовская" и "Фили". Автобусы будут курсировать с 5 утра до 2 часов ночи.

На время работ на голубой ветке метро в районах Филевский парк и Дорогомилово временно ограничат движение на некоторых улицах. В частности, для приоритетного проезда компенсационных маршрутов сделают обособленную выделенную полосу на участке улицы Большой Дорогомиловской – от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.

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Также в эти дни нельзя будет припарковаться на Украинском бульваре – от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко и на участке улицы Барклая – от улицы Большой Филевской до улицы Сеславинской. Для парковки также будет недоступна набережная Тараса Шевченко в парковочном кармане перед левым поворотом на Украинский бульвар, а также на разворотной площадке в районе дома 2, корпуса 1 по улице Новозаводской.

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Кроме того, будет запрещен правый поворот с улицы Большой Дорогомиловской на площадь Киевского вокзала. Проехать на площадь можно будет с улицы Большой Дорогомиловской при движении от Бережковской набережной.

Благоустройство улиц

С 22 по 24 июня из-за работ по благоустройству для движения автомобилистов полностью перекроют Ильинку. Ограничения будут действовать с 00:00 22 июня до 06:00 24 июня. За это время рабочие проложат кабельную канализацию и водосток, а также установят новые бордюры.

Объехать улицу можно будет по Театральному и Китайгородскому проездам, Большому Черкасскому переулку, Новой площади, Москворецкой улице, Большому Москворецкому мосту и Москворецкой набережной.

Массовое шествие

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В это воскресенье в Москве пройдет очередное массовое шествие по проспекту Сахарова. Из-за этого с 12 часов до 21 часа будет перекрыта улица Маши Порываевой от Каланчевской улицы до Докучаева переулка, а также проспект Академика Сахарова – от Докучаева переулка до Садового кольца.

Кроме того, с 8 часов утра до 12 часов дня для автомобилистов будет закрыта одна полоса движения в районе дома 9 по проспекту Академика Сахарова.

Религиозное мероприятие

Фото: transport.mos.ru

Также в воскресенье рядом с католическим собором Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии пройдет религиозное мероприятие. В связи с этим полностью перекроют участок Малой Грузинской улицы (от улицы Климашкина до Расторгуевского переулка), часть Расторгуевского переулка (от Малой Грузинской до Пресненского Вала), улицу Пресненский Вал (от Расторгуевского переулка до улицы Климашкина ), а также участок улицы Климашкина (от улицы Пресненский Вал до Малой Грузинской).

Ограничения движения будет длиться всего два часа – с 11:30 до 13:30. По окончанию мероприятия все перекрытия снимут.