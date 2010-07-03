Движение транспорта ограничат на западе Москвы в связи с закрытием участка Филевской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
На западе Москвы с 22 до 24 июня ограничат движение транспорта в связи с реконструкцией Филевской линии метро, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр организации дорожного движения.
На время работ в районах Филевский парк и Дорогомилово обеспечат приоритетный проезд для городского транспорта. В частности, обособленную выделенную полосу введут на участке улицы Большая Дорогомиловская – от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.
Для приоритетного движения городского транспорта введут запрет на остановку-стоянку на Украинском бульваре – от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко и на участке улицы Барклая – от улицы Большой Филевской до улицы Сеславинской.
Также нельзя будет припарковаться на набережной Тараса Шевченко в парковочном кармане перед левым поворотом на Украинский бульвар, а также на разворотной площадке в районе дома 2, корпуса 1 по улице Новозаводской.
Правый поворот с улицы Большой Дорогомиловской на площадь Киевского вокзала будет запрещен. Проехать на площадь Киевского вокзала можно с улицы Большой Дорогомиловской при движении от Бережковской набережной.
Доступ такси на выделенную полосу на улице Большой Дорогомиловской будет запрещен.
Водителей призвали заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями и быть внимательными при парковании. Также в ЦОДД рекомендовали по возможности пользоваться общественным транспортом.
Участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" закроют 22 и 23 июня. Для пассажиров будут недоступны станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".
Закрытие обусловлено работами по реконструкции инфраструктуры наземного участка Филевской линии. Для ремонта специально выбрали выходные дни, чтобы свести к минимуму неудобства для пассажиров.
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