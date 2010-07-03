Почти 40 поездов "Москва" выйдут на линии метро до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичной подземке с начала года запустили 30 поездов нового поколения "Москва", информирует портал мэра и правительства Москвы.

Всего на сегодняшний день под землей курсируют 132 инновационных состава. Они перевозят пассажиров на Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской, Филевской, Сокольнической, Некрасовской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях.

До конца года к этим поездам добавятся еще 39 составов "Москва". Их запустят на Таганско-Краснопресненской, Сокольнической, Калужско-Рижской и Некрасовской линиях.

Как рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, инновационные составы уверенно сменяют прежние модели. За два года "Москва" успела войти в топ-3 самых распространенных поездов метро. Чаще можно встретить только "Оку" и "Номерной".

Поезда "Ока" ходят на Серпуховско-Тимирязевской, Калининской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях, а самые массовые поезда за всю историю метро – "Номерные" – следуют на Сокольнической, Замоскворецкой, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линиях.

По словам заместителя мэра, поезда "Москва-2019" отличают система электродинамического торможения до полной остановки, увеличенные электронные табло с экранами высокого разрешения над дверьми.

В составах также установлены новые поручни в форме шестиугольника. Они расположены на потолке вагона, рядом с дверями. Такие поручни не занимают много места и удобны для тех, кто стоит у дверей и готовится к выходу. Ликсутов подчеркнул, что с 2017 года поезда "Москва" выходят на самые загруженные линии метрополитена, а также на новые ветки.

В начале года стало известно, что метрополитен приступил к тестированию новой модификации современных поездов "Москва".

Когда составы "Москва-2019" пройдут испытания, они станут возить пассажиров новых линий подземки. До конца текущего года запланирован запуск 45 новых поездов.

Плавное снижение скорости обновленных составов достигается за счет работы системы электродинамического торможения. Кроме того, в вагонах разместили увеличенные электронные табло с экранами высокого разрешения. Теперь пассажирам будет проще увидеть названия станций. Среди других изменений – новые поручни в форме шестиугольника, размещенные на потолке вагона. Они удобны для тех, кто готовится к выходу. А вот сиденья в поездах обили мягкой тканью.

