Участок Филевской линии закроют на два дня

Участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" будет закрыт на два дня. Его закроют 22 и 23 июня, сообщил Единый транспортный портал.
"22 и 23 июня для пассажиров будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Станция "Киевская" Филевской линии будет открыта: пассажиры смогут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада", а также сделать пересадку с нее на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция "Кунцевская" в эти выходные будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии", – сказано в сообщении.
Закрытие обусловлено работами по реконструкции инфраструктуры наземного участка Филевской линии. Для ремонта специально выбрали выходные дни, чтобы свести к минимуму неудобства для пассажиров.
Строители в период закрытия продолжат монтажные и отделочные работы в вестибюлях "Филевского парка" и "Багратионовской". Будут заменены более 200 метров кабелей под платформами станций, смонтированы новые трубопроводы, проведены электромонтажные работы в пассажирской зоне. Также на участке более 8500 метров длиной отрегулируют подвеску контактного рельса.
В период закрытия участка будут курсировать компенсационные автобусы КМ1. Они будут ходить с промежуточными остановками у станций метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская". Маршрут КМ2 будет обеспечивать связь между метро "Багратионовская" и "Фили". Автобусы будут курсировать по этим маршрутам с 5 утра до 2 часов ночи.
Участок Филевской линии между "Киевской" и "Кунцевской" был закрыт также 8 и 9 июня.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.