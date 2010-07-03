Участок Филевской линии закроют на два дня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" будет закрыт на два дня. Его закроют 22 и 23 июня, сообщил Единый транспортный портал.

"22 и 23 июня для пассажиров будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Станция "Киевская" Филевской линии будет открыта: пассажиры смогут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада", а также сделать пересадку с нее на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция "Кунцевская" в эти выходные будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии", – сказано в сообщении.

Закрытие обусловлено работами по реконструкции инфраструктуры наземного участка Филевской линии. Для ремонта специально выбрали выходные дни, чтобы свести к минимуму неудобства для пассажиров.

Строители в период закрытия продолжат монтажные и отделочные работы в вестибюлях "Филевского парка" и "Багратионовской". Будут заменены более 200 метров кабелей под платформами станций, смонтированы новые трубопроводы, проведены электромонтажные работы в пассажирской зоне. Также на участке более 8500 метров длиной отрегулируют подвеску контактного рельса.

В период закрытия участка будут курсировать компенсационные автобусы КМ1. Они будут ходить с промежуточными остановками у станций метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская". Маршрут КМ2 будет обеспечивать связь между метро "Багратионовская" и "Фили". Автобусы будут курсировать по этим маршрутам с 5 утра до 2 часов ночи.

Участок Филевской линии между "Киевской" и "Кунцевской" был закрыт также 8 и 9 июня.

