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05:45

Участок Филевской линии столичного метро закрыли до 10 июня

транспорт метро

05:45

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участок Филевской линии московского метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" закрыли 8 и 9 июня 2019.

Закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".

Как сообщили в пресс-службе подземки, ограничения необходимы для выполнения работ по реконструкции наземного участка.

Указывается, что строители будут устанавливать шумозащитные экраны, а также проведут замену электрооборудования, рельсов и шпал.

"Чтобы свести к минимуму неудобства для пассажиров, для ремонта специально выбрали выходные", – пояснили в пресс-службе.

Пассажиры могут доехать до закрытых станций на бесплатных автобусах "КМ". В обычном режиме метрополитен возобновит работу 10 июня в 5:30.

При этом отмечается, что из-за реконструкции Филевской линии метро ограничат движение транспорта на западе города.

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