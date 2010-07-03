Участок Филевской линии столичного метро закрыли до 10 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участок Филевской линии московского метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" закрыли 8 и 9 июня 2019.

Закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".

Как сообщили в пресс-службе подземки, ограничения необходимы для выполнения работ по реконструкции наземного участка.

Указывается, что строители будут устанавливать шумозащитные экраны, а также проведут замену электрооборудования, рельсов и шпал.

"Чтобы свести к минимуму неудобства для пассажиров, для ремонта специально выбрали выходные", – пояснили в пресс-службе.

Пассажиры могут доехать до закрытых станций на бесплатных автобусах "КМ". В обычном режиме метрополитен возобновит работу 10 июня в 5:30.

При этом отмечается, что из-за реконструкции Филевской линии метро ограничат движение транспорта на западе города.