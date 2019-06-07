Ограничения в выходные: что перекроют и как объехать

В выходные, 8 и 9 июня, в столичном метро снова закроют несколько станций на Филевской линии. Это связано с работами по реконструкции наземного участка. Также в эти субботу и воскресенье набережная Тараса Шевченко станет пешеходной. Рассказываем, что перекроют и как объехать, чтобы добраться до цели.



Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Закрытие станций метро

В выходные, 8 и 9 июня, между станциями метро "Киевская" и "Кунцевская" на Филевской линии метро не будет движения поездов. Для пассажиров закроют станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".

При этом станция "Киевская" останется открыта: пассажиры смогут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада", а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция "Кунцевская" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии. В обычный режим метрополитен вернется 10 июня, в 5:30 утра.

Во время закрытия станций метро для пассажиров будут работать бесплатные компенсационные автобусы КМ. КМ1 будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили". Бесплатные автобусы будут работать с пяти часов утра до двух часов ночи следующего дня. Интервал движения составит не больше двух минут.

Фото: stroi.mos.ru

Из-за закрытия станций на западе Москвы с 8 по 10 июня ограничат движение транспорта. В районах Филевский парк и Дорогомилово обеспечат приоритетный проезд для городского транспорта. В частности, для проезда компенсационных маршрутов введут обособленную выделенную полосу на участке улицы Большая Дорогомиловская – от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.

В это время будет запрещен правый поворот с улицы Большая Дорогомиловская на площадь Киевского вокзала. Проехать можно будет только с улицы Большая Дорогомиловская при движении от Бережковской набережной.

Фото: stroi.mos.ru

Кроме того, в районе закрытых станций временно ограничат парковку: автомобилистам нельзя будет припарковаться на участке Украинского бульвара – от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко, на участке улицы Барклая – между улицами Большая Филевская и Сеславинская, на набережной Тараса Шевченко (в парковочном кармане перед левым поворотом на Украинский бульвар) и на разворотной площадке в районе дома № 2, корпуса 1 по улице Новозаводской.

Пешеходная набережная по выходным

С 8 июня по 1 ноября движение автомобилей на участке набережной Тараса Шевченко (от дома 12, строения 26 по Кутузовскому проспекту до моста "Багратион") по выходным будет запрещено. Выбранный участок набережной станет пешеходной зоной для жителей столицы.

Фото: stroi.mos.ru

Ограничения начинают действовать с 23.00 накануне выходного или праздничного дня до 6.00 следующего рабочего дня. В указанный период времени там будут устанавливаться дорожные блокираторы. Первый раз набережная Тараса Шевченко стала пешеходной летом 2017 года.

Съемка фильма

9 июня на Саввинской набережной введут временные перекрытия в связи со съемкой фильма. Движение будут перекрывать в течение пяти минут во время съемок дублей с 11.00 до 14.00 в районе дома 12, строения 8 по Большому Саввинскому переулку.