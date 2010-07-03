Движение в центре Москвы ограничат из-за проведения бала "Выпускник"

Из-за праздника выпускников 20 июня будет ограничено движение транспорта в центре Москвы. Для автомобилей закроют несколько улиц из-за проведения выпускного бала. Изменения коснутся ряда участков:



с 15:00 временно не будет обслуживаться остановка "Метро "Библиотека имени Ленина" для автобусов М1, М2, М3, М6, М27, № 144 на Моховой улице при следовании к метро "Китай-город";

с 20:00 до 05:00 21 июня нельзя будет воспользоваться остановкой "Парк Горького" для автобусов Б (внутреннее, внешнее кольцо), Т10, следующих по Садовому кольцу в обоих направлениях;

с 23:45 и до окончания мероприятий автобусы М5, № 158 могут ходить с увеличенными интервалами;

с 21:00 и до окончания мероприятия будет перекрыта улица Ильинка;

с 23:45 до 00:15 21 июня будет ограничено движение на Москворецкой улице, Москворецкой набережной, Кремлевской набережной, на Большом Москворецком мосту и Варварке;

с 15:00 до 19:30 перекроют одну полосу Моховой улицы в районе Манежа.

IX Всероссийская премия "Выпускник-2019" пройдет 20 июня в Государственном Кремлевском дворце. После концерта вечер продолжится на Красной площади, затем для выпускников устроят самую большую дискотеку в Гостином дворе.

Сотрудники МЧС и пожарные-добровольцы будут обеспечивать безопасность праздничных мероприятий в честь окончания школы в столице. Безопасность почти на тысячи объектах проведения выпускных вечеров будут обеспечивать более 1400 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона Москвы и добровольных пожарных.

