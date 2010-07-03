Проезд от Санаторного моста до деревни Лапшинка в ТиНАО перекроют

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В связи со строительством газопровода в ТиНАО, движение по проезду от Санаторного моста до деревни Лапшинка перекроют, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в информационном центре транспортного комплекса столицы, ограничения будут действовать с 24 июня по 26 августа. На указанном участке движение будет полностью перекрыто.

Ранее сообщалось, что на Ленинградском шоссе ограничат движение транспорта с 20 июня по 30 сентября. Это связано с продлением сроков реконструкции инженерных сетей. Речь идет боковом проезде Ленинградского шоссе в районе дома 84, строения 1 и об участке Ленинградского шоссе в районе этого же дома.

С 24 июня по 31 августа из-за реконструкции газопровода нельзя будет проехать в районе Рублевского шоссе – от дома № 91, корпус 4 и до дома № 83, корпус 5. Ограничения будут действовать на одной полосе с обустройством временных уширений.

