Режим работы общественного транспорта изменится 20 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В центре города 20 июня изменится движение общественного транспорта из-за проведения выпускного бала. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
20 июня с 15:00 временно не будет обслуживаться остановка "Метро "Библиотека имени Ленина" для автобусов М1, М2, М3, М6, М27, № 144 на Моховой улице при следовании к станции метро "Китай-город".
С 20:00 20 июня до 05:00 21 июня нельзя будет воспользоваться остановкой "Парк Горького" для автобусов Б (внутреннее, внешнее кольцо), Т10, следующих по Садовому кольцу в обоих направлениях. С 23:45 и до окончания мероприятий автобусы М5, № 158 могут следовать с увеличенными интервалами.
Также 20 июня с 21:00 и до окончания события перекроют Ильинку. Кроме того, с 23:45 до 00:15 21 июня ограничат движение на Москворецкой улице, Москворецкой набережной, Кремлевской набережной, а также на Большом Москворецком мосту и Варварке.
В этот же день с 15:00 до 19:30 перекроют одну полосу Моховой улицы в районе здания Манежа. Также 23 июня на 2-м Нагатинском проезде пройдут съемки фильма. Из-за этого будут введены кратковременные полные перекрытия движения.
IX Всероссийская премия "Выпускник-2019" состоится 20 июня в Государственном Кремлевском дворце (ГКД). После концерта вечер продолжится на Красной площади. Затем для выпускников устроят самую большую дискотеку столицы в Гостином дворе.
"Интервью": Александр Кибовский – о выпускном в Парке Горького
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