Режим работы общественного транспорта изменится 20 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В центре города 20 июня изменится движение общественного транспорта из-за проведения выпускного бала. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

20 июня с 15:00 временно не будет обслуживаться остановка "Метро "Библиотека имени Ленина" для автобусов М1, М2, М3, М6, М27, № 144 на Моховой улице при следовании к станции метро "Китай-город".

С 20:00 20 июня до 05:00 21 июня нельзя будет воспользоваться остановкой "Парк Горького" для автобусов Б (внутреннее, внешнее кольцо), Т10, следующих по Садовому кольцу в обоих направлениях. С 23:45 и до окончания мероприятий автобусы М5, № 158 могут следовать с увеличенными интервалами.

Также 20 июня с 21:00 и до окончания события перекроют Ильинку. Кроме того, с 23:45 до 00:15 21 июня ограничат движение на Москворецкой улице, Москворецкой набережной, Кремлевской набережной, а также на Большом Москворецком мосту и Варварке.

В этот же день с 15:00 до 19:30 перекроют одну полосу Моховой улицы в районе здания Манежа. Также 23 июня на 2-м Нагатинском проезде пройдут съемки фильма. Из-за этого будут введены кратковременные полные перекрытия движения.

IX Всероссийская премия "Выпускник-2019" состоится 20 июня в Государственном Кремлевском дворце (ГКД). После концерта вечер продолжится на Красной площади. Затем для выпускников устроят самую большую дискотеку столицы в Гостином дворе.

