В Москве спасатели перейдут на усиленный режим работы в связи с выпускными

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Столичные спасатели перейдут на усиленный режим работы в связи с мероприятиями, приуроченными к проведению выпускных вечеров 20 и 21 июня, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В этом году выпускной отпразднует более 50 тысяч школьников. Основной площадкой традиционно станет Парк Горького. Безопасное проведение выпускных балов обеспечат пожарные и спасатели совместно с экстренными службами города.

В усиленном режиме группировка спасателей будет дежурить с 18:00 20 июня до 6:00 21 июня. Во время праздника в круглосуточном режиме будут дежурить вертолеты Московского авиационного центра.



Несколько улиц в центре Москвы перекроют из-за бала "Выпускник"

Ранее экологи призвали выпускников не запускать воздушные шары и китайские шары желаний в честь окончания школы, так как это вредит природе. В качестве альтернативы школьникам предложили посадить дерево, куст или сделать фотографию.