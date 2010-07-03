В Москве спасатели перейдут на усиленный режим работы в связи с выпускными

Столичные спасатели перейдут на усиленный режим работы в связи с мероприятиями, приуроченными к проведению выпускных вечеров 20 и 21 июня, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
В этом году выпускной отпразднует более 50 тысяч школьников. Основной площадкой традиционно станет Парк Горького. Безопасное проведение выпускных балов обеспечат пожарные и спасатели совместно с экстренными службами города.
В усиленном режиме группировка спасателей будет дежурить с 18:00 20 июня до 6:00 21 июня. Во время праздника в круглосуточном режиме будут дежурить вертолеты Московского авиационного центра.
Несколько улиц в центре Москвы перекроют из-за бала "Выпускник"
Ранее экологи призвали выпускников не запускать воздушные шары и китайские шары желаний в честь окончания школы, так как это вредит природе. В качестве альтернативы школьникам предложили посадить дерево, куст или сделать фотографию.
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