Движение в центре Москвы ограничат из-за проведения бала "Выпускник"

Движение транспорта по нескольким центральным улицам Москвы перекроют 20 июня.
"В столице пройдет бал "Выпускник", в связи с этим в центре города будет действовать ряд перекрытий и ограничение движения. Будьте внимательны и планируйте свой маршрут заранее", – говорится в сообщении "Московского транспорта" в Twitter.
С 21:00 четверга, 20 июня, и до окончания события перекроют Ильинку. Кроме того, с 23:45 до 00:15 21 июня ограничат движение на Москворецкой улице, Москворецкой набережной, Кремлевской набережной, а также на Большом москворецком мосту и Варварке.
В этот же день с 15.00 до 19.30 будет перекроют одну полосу Моховой улицы в районе здания Манежа.
Также 23 июня на 2-м Нагатинском проезде пройдут съемки фильма. Из-за этого будут введены кратковременные полные перекрытия движения.
IX Всероссийская премия "Выпускник-2019" состоится 20 июня в Государственном Кремлевском дворце (ГКД). После концерта вечер продолжится на Красной площади. Затем для выпускников устроят самую большую дискотеку столицы в Гостином дворе.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.