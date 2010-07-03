Движение в центре Москвы ограничат из-за проведения бала "Выпускник"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Движение транспорта по нескольким центральным улицам Москвы перекроют 20 июня.

"В столице пройдет бал "Выпускник", в связи с этим в центре города будет действовать ряд перекрытий и ограничение движения. Будьте внимательны и планируйте свой маршрут заранее", – говорится в сообщении "Московского транспорта" в Twitter.

С 21:00 четверга, 20 июня, и до окончания события перекроют Ильинку. Кроме того, с 23:45 до 00:15 21 июня ограничат движение на Москворецкой улице, Москворецкой набережной, Кремлевской набережной, а также на Большом москворецком мосту и Варварке.

В этот же день с 15.00 до 19.30 будет перекроют одну полосу Моховой улицы в районе здания Манежа.

Также 23 июня на 2-м Нагатинском проезде пройдут съемки фильма. Из-за этого будут введены кратковременные полные перекрытия движения.

IX Всероссийская премия "Выпускник-2019" состоится 20 июня в Государственном Кремлевском дворце (ГКД). После концерта вечер продолжится на Красной площади. Затем для выпускников устроят самую большую дискотеку столицы в Гостином дворе.

