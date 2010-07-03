Движение по Тетеринскому переулку в Москве перекрыто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение по Тетеринскому переулку в столице перекрыли, сообщается в микроблоге транспортного комплекса Москвы в Twitter.

Уточняется, что на участке убирают упавшее дерево. Водителей призвали объезжать участок.

Схема движения изменилась и на других улицах. До 20:00 перекрыта улица Маши Порываевой от Каланчевской улицы до Докучаева переулка. Ограничения ввели на проспекте Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца.

Причиной стал митинг в защиту свободы слова, который организовали в связи с делом журналиста Ивана Голунова. Участие в нем приняли около 1,6 тысячи человек. Еще одну такую акцию согласовали на 23 июня.