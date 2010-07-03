Более тысячи человек участвуют в митинге в защиту свободы слова в Москве

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Митинг в защиту свободы слова и журналистской деятельности на проспекте Академика Сахарова в центре столицы собрал около 1600 человек. Об этом сообщает ГУ МВД по Москве.

В ведомстве отмечают, что полиция и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности. Изначально организаторы митинга хотели обратить внимание на дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова, но затем после прекращения уголовного преследования изменили лозунг на "Закон и справедливость для всех". Митинг идет 13:00 до 15:00.

Корреспондента задержали на Цветном бульваре 6 июня. Полиция заявила тогда, что у журналиста обнаружили наркотики в квартире, которую он снимает. Никулинский суд отправил Голунова под домашний арест.

После проверки обстоятельств задержания Голунова с него были сняты обвинения в силу непричастности к преступлению. Уголовное преследование было прекращено 11 июня.

Материалы расследования из МВД направили в Следственный комитет для оценки действий полицейских при задержании журналиста. На время проверки их отстранили от службы. Владимир Путин освободил от должности двух генералов МВД после задержания Голунова.

