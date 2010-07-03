Схема движения изменится в центре столицы в выходные

В центре Москвы в субботу и воскресенье изменится схема движения транспорта.
С 20:00 15 июня до 20:00 16 июня перекроют улицу Маши Порываевой от Каланчевской улицы до Докучаева переулка. Перекрытия введут на проспекте Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца. Об этом говорится в сообщении Московского транспорта в Twitter.
Ограничения ожидаются из-за проведения митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова, который запланирован на 16 июня. Он пройдет с 13:00 до 15:00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова.
Кроме того, столичная мэрия согласовала еще один митинг в поддержку корреспондента на 23 июня. Мероприятие будет длиться с 17:00 до 19:00. Общественный порядок и безопасность обеспечит ГУ МВД по городу. Планируется, что участие примут до 20 тысяч человек.
Голунова задержали 6 июня в центре столицы. Сотрудники полиции нашли наркотики в рюкзаке, а позже и дома у журналиста. Было возбуждено уголовное дело. Корреспондента поместили под домашний арест.
Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня преследование прекратили, а обвинения сняли из-за недоказанности участия в совершении преступления.
Материалы расследования из МВД направили в СК для оценки действий полицейских при задержании журналиста. На время проверки их отстранили от службы. Владимир Путин освободил от должности двух генералов полиции после задержания Голунова.
Голунов имеет право на возмещение морального ущерба
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