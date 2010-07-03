Схема движения изменится в центре столицы в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центре Москвы в субботу и воскресенье изменится схема движения транспорта.

С 20:00 15 июня до 20:00 16 июня перекроют улицу Маши Порываевой от Каланчевской улицы до Докучаева переулка. Перекрытия введут на проспекте Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца. Об этом говорится в сообщении Московского транспорта в Twitter.

Ограничения ожидаются из-за проведения митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова, который запланирован на 16 июня. Он пройдет с 13:00 до 15:00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова.

Кроме того, столичная мэрия согласовала еще один митинг в поддержку корреспондента на 23 июня. Мероприятие будет длиться с 17:00 до 19:00. Общественный порядок и безопасность обеспечит ГУ МВД по городу. Планируется, что участие примут до 20 тысяч человек.

Голунова задержали 6 июня в центре столицы. Сотрудники полиции нашли наркотики в рюкзаке, а позже и дома у журналиста. Было возбуждено уголовное дело. Корреспондента поместили под домашний арест.

Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня преследование прекратили, а обвинения сняли из-за недоказанности участия в совершении преступления.

Материалы расследования из МВД направили в СК для оценки действий полицейских при задержании журналиста. На время проверки их отстранили от службы. Владимир Путин освободил от должности двух генералов полиции после задержания Голунова.