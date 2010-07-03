Выпускников призвали не запускать воздушные шары

Экологи призвали выпускников не запускать воздушные шары и китайские шары желаний в честь окончания школы, так как это вредит природе, передает РИА Новости.
Эксперты подчеркивают, что воздушные шары, наполненные гелием, может далеко отнести ветром. В результате засоряется ландшафт и страдают животные, которые могут принять шарик за еду. Китайские же шары желаний, которые сгорают в небе, назвать безопасными эксперты затруднились.
В качестве альтернативного действия в честь праздника окончания школы экологи предложили выпускникам посадить дерево, куст или сделать фотографию.
Отмечается, что латексные шары разлагаются не менее четырех лет. Фольгированные шары не разлагаются вовсе.
Ранее сообщалось, что в Яузе появились странные пятна, которые по виду и запаху похожи на краску. По словам местных жителей, это уже не в первый раз. Они строят предположения, откуда в реке берутся непонятные примеси.
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