Выпускников призвали не запускать воздушные шары

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Экологи призвали выпускников не запускать воздушные шары и китайские шары желаний в честь окончания школы, так как это вредит природе, передает РИА Новости.

Эксперты подчеркивают, что воздушные шары, наполненные гелием, может далеко отнести ветром. В результате засоряется ландшафт и страдают животные, которые могут принять шарик за еду. Китайские же шары желаний, которые сгорают в небе, назвать безопасными эксперты затруднились.

В качестве альтернативного действия в честь праздника окончания школы экологи предложили выпускникам посадить дерево, куст или сделать фотографию.

Отмечается, что латексные шары разлагаются не менее четырех лет. Фольгированные шары не разлагаются вовсе.

Ранее сообщалось, что в Яузе появились странные пятна, которые по виду и запаху похожи на краску. По словам местных жителей, это уже не в первый раз. Они строят предположения, откуда в реке берутся непонятные примеси.