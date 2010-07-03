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07:35

Движение на Ильинке полностью перекроют с 22 по 24 июня

транспорт

07:35

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Фото: ТАСС/Григорий Тамбулов

Движение автомобилей на Ильинке перекроют с 22 по 24 июня из-за работ по благоустройству, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Объезд будет организован по Театральному и Китайгородскому проездам, Большому Черкасскому переулку, Новой площади, Москворецкой улице, Большому Москворецкому мосту и Москворецкой набережной.

Ограничения будут действовать с 00:00 22 июня до 06:00 24 июня.

"Необходимо выполнить работы по устройству кабельной канализации, прокладке сетей водостока и установке бордюрного камня. Учитывая насыщенность инженерных коммуникаций под проезжей частью улицы Ильинки, а также стесненные условия на этом участке, обеспечить безопасное движение автотранспорта и пешеходов в этот период без полного перекрытия не представляется возможным", – указали в пресс-службе департамента капремонта.

Работы по благоустройству улицы Ильинки и прилегающих переулков стартовали 13 мая. Завершить их планируют до конца сентября.

Сначала благоустроят саму Ильинку, Ветошный переулок и участки Большого Черкасского и Старопанского переулков. Затем специалисты перейдут к ремонту других участков Большого Черкасского и Старопанского переулков, а также приведут в порядок Никольский, Ипатьевский и Никитников переулки.

Все воздушные кабельные линии уберут под землю. Тротуары сделают более широкими и замостят гранитной плиткой общей площадью почти 19 тысяч квадратных метров. Специалисты уложат более четырех тысяч метров гранитного бордюрного камня и установят свыше 200 фонарей с энергосберегающими лампами. Там также появятся новые скамейки, урны и навигационные стелы. Кроме того, в зоне благоустройства разобьют почти 700 квадратных метров газона, высадят деревья и кустарники.

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