Бесплатные автобусы запустят на время закрытия станций Филевской линии метро

В столице в предстоящие выходные запустят бесплатные автобусы в районе участка Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская", сообщает пресс-служба Мосгортранса.
"На время закрытия станций будут работать бесплатные маршруты автобуса "КМ1": метро "Киевская" – метро "Кунцевская" и "КМ2" метро "Фили" – Метро "Багратионовская".
Компенсационные автобусы будут ходить с двухминутным интервалом.
В пресс-службе Мосгортранса уточнили, что для того, чтобы проехать к станции метро "Фили", нужно сделать пересадку на автобус "КМ2" у станции метро "Багратионовская". Это касается и движения в обратном направлении.
Участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" закроют 22 и 23 июня. Не будут работать станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".
Закрытие обусловлено работами по реконструкции инфраструктуры наземного участка Филевской линии. Для ремонта специально выбрали выходные дни, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров.
Участок Филевской линии закроют на два дня
На время закрытия станций на западе столицы ограничат движение транспорта. Водителей призвали заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями и быть внимательными при парковании. Также в ЦОДД рекомендовали по возможности пользоваться общественным транспортом.
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