Москвичам рассказали о дорожных ограничениях 19 и 20 августа

19 и 20 августа в Москве перекроют ряд улиц для проведения крупных спортивных мероприятий. Ограничения будут действовать в Центральном, Северном, Западном, а также Троицком и Новомосковском административных округах. Какие улицы станут временно недоступны для водителей в ближайшие выходные – в материале Москвы 24.

Центральный округ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Часть улиц и набережных здесь закроют 20 августа, чтобы провести полумарафон "Лужники". Для водителей станут временно недоступны:

с 07:30 до 12:00 – улица Хамовнический Вал;

с 07:30 до 12:30 – Лужнецкая набережная;

с 08:00 до 11:30 – Москворецкая набережная;

с 08:00 до 11:40 – Кремлевская набережная;

с 08:00 до 12:00 – Пречистенская и Фрунзенская набережные;

с 08:10 до 11:00 – Устьинская набережная;

с 08:10 до 11:15 – Краснохолмская, Гончарная и Котельническая набережные.

с 00:01 20 августа и до конца проведения полумарафона

Кроме того,на этих улицах и набережных нельзя будет парковаться.

Также важно помнить, что 20 августа с 06:45 и до окончания мероприятий изменятся маршруты наземного транспорта в районе спорткомплекса "Лужники" и на ряде столичных набережных.

В частности, автобусы 220, c249 и 379 поедут в объезд Фрунзенской набережной. Первые два маршрута проследуют по дублеру Комсомольского, третий – по самому проспекту.

Автобус c755 не поедет по набережным на участке пути стадион "Лужники" – метро "Кропоткинская". К станции он будет подъезжать по Комсомольскому проспекту через "Парк культуры".

Кроме того, у маршрута 51 на время полумарафона изменится конечная остановка: ею станет метро "Таганская" вместо "Народной улицы". Похожая ситуация с маршрутом c856, он пройдет от метро "Нагатинский Затон" до "Таганской" вместо Котельнической набережной.

Северный округ

Здесь 20 августа состоится забег "Динамо бежит", будет перекрыто движение по следующим участкам:

с 09:00 до 11:30 – улица Юрия Никулина;

с 09:30 до 10:30 – Московская, Театральная, Трудовая, Правая Дворцовая и Левая Дворцовая аллеи;

с 09:30 до 10:45 – площадь Космонавта Комарова и Летняя аллея;

с 09:30 до 11:00 – Петровско-Разумовская аллея.

с 00:01 20 августа

Такжеводителям будет запрещено оставлять там свои автомобили.

20 августа с 08:50 до конца забега поменяются автобусные маршруты в районе станции метро "Динамо":

т42 поедет от Рижского вокзала до районного центра "Прага" вместо метро "Петровский парк";

т29 начнет курсировать от метро "Владыкино" до Савеловского вокзала вместо "Динамо";

110 поедет от метро "Сокол" до улицы Пилота Нестерова вместо "Динамо";

322 – от Силикатного завода до метро "Динамо" вместо "Сокола".

маршрут 384 в сторону Савеловского вокзала поедет по улице Серегина вместо Трудовой и Летней аллей. В сторону Белорусского вокзала – по улицам Верхней Масловке и Новой Башиловке вместо Милицейского переулка;

маршрут 22 поедет по Верхней Масловке вместо метро "Петровский парк". В сторону МЦК "Лихоборы" автобус будет заезжать к Савеловскому вокзалу;

маршрут 105 отправится по улице Серегина вместо Трудовой и Летней аллей.

Западный округ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Кроме того:

Здесь перекрытия будут действовать два дня – 19 и 20 августа. Движение ограничат для проведения соревнований по триатлону. Для этого 19 августа с 06:00 до 11:30 закроют проезд по следующим улицам:

участок Северо-Западной хорды и улицы Нижние Мневники от проспекта Маршала Жукова до Крылатской улицы;

съезд на Северо-Западную хорду (в сторону Рублевского шоссе) с Островной улицы.

19 августа с 06:00 до 20:00

20 августа с 08:00 до 13:00

улица Крылатская;

местный проезд от дома 2а по Крылатской улице до въезда на территорию Гребного канала.

19 августа с 06:00 до конца соревнований

19 и 20 августа с 00:01 до окончания мероприятий

Кроме того,движение ограничат на следующих участках:Кроме того,двустороннее движение организуют на съезде с Нижних Мневников (в сторону Народного Ополчения) на Островную улицу. Также следует помнить, чтодля автомобилистов будет недоступна парковка на Крылатской от дома 14 до улицы Нижние Мневники.

Из-за перекрытия движения 19 августа с 05:20 до конца триатлона общественный транспорт не будет ходить по Нижним Мневникам и Крылатской. Из-за этого изменятся следующие маршруты:

т19, 300 и 391 в сторону Крылатского вместо улицы Нижние Мневники поедут по проспекту Маршала Жукова, Живописному мосту и Осенней улице;

271 проследует от Крылатского до улицы Крылатские Холмы вместо метро "Терехово";

у т61 отправной точкой станет улица Народного Ополчения, 27, вместо Карамышевской набережной, конечной – Гидропроект вместо МЦК "Панфиловская";

554 и 732 временно не будут подъезжать к остановке "Филевская набережная";

832 поедет от Крылатского до улицы Крылатские Холмы вместо спортцентра "Крылатское";

229 и 829 временно начнут курсировать в обе стороны по улице Крылатские Холмы. При этом останется заезд по Осенней и Крылатской к остановке "Стоматологическая поликлиника № 5";

291 поедет от метро "Сокол" до улицы Народного Ополчения, 27, вместо Карамышевского проезда;

маршрут 800 в сторону метро "Полежаевская" на отрезке между остановками "Улица Народного Ополчения, 27" и "Улица Народного Ополчения, 3" поедет через Маршала Жукова с разворотом у Живописной. В обычном режиме автобус проезжает это расстояние по тоннелю под улицей Мневники.

20 августа с 07:40 до конца мероприятия

Троицкий и Новомосковский округ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Такжеавтобусы перестанут курсировать по Крылатской у Гребного канала. Из-за этого маршруты 229 и 829 поедут в обе стороны по улице Крылатские Холмы. При этом сохранится заезд по Осенней и Крылатской улицам к остановке "Стоматологическая поликлиника № 5", но одновременно с этим автобусы не будут заезжать на ряд остановок на Крылатской: "Дворец ледового спорта", "Велотрек", "Стадион", "Гребной канал" и "Крылатский мост".

Здесь 19 августа на некоторых улицах перекроют движение, чтобы провести велогонку "Cyclingrace: Кленово". Ограничения продлятся с 09:00 до 14:00 на следующих участках:

деревня Жохово;

деревня Починки;

деревня Мешково;

деревня Маврино;

деревня Чернецкое.

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