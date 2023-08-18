Движение перекроют на ряде улиц в ТиНАО из-за проведения велогонки 19 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил автомобилистов, что в субботу, 19 августа, в связи с проведением велогонки "Cyclingrace: Кленово" на некоторых улицах ТиНАО будет перекрыто движение. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Отмечается, что с 09:00 до 14:00 движение будет перекрыто на улицах деревень Жохово, Починки, Мешково, Маврино и Чернецкое.

Ведомство обратилось к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах и строить маршруты поездок заранее.

Ранее сообщалось, что 16 сентября пройдет финальный в этом сезоне заезд для любителей велогонок Cyclingrace 2023 года. Он завершится в Москве круговой шоссейной гонкой "Две реки" по трассе, проложенной по центральным улицам столицы, а также набережным Москвы-реки и Яузы.

Участников ждут два формата соревнований: велогонка на дистанции до 90 километров и велозаезд на дистанции на 20 и 40 километров. Ход гонки будет транслироваться в прямом эфире с разных ракурсов и с профессиональными комментариями. Регистрация уже открыта.



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