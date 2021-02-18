Эксперт объяснил высокую стоимость поездок на такси в мороз и снегопад

В середине февраля на Москву обрушились снегопады. На фоне непогоды цены на услуги такси в городе взлетели в несколько раз. Такие скачки привлекли внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Рассказываем, что по этому поводу говорят сами агрегаторы, а также как можно урегулировать проблему.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заработали на снегопаде?

Снегопады, обрушившиеся на столицу в минувшие выходные, сформировали повышенный спрос на услуги таксистов. В результате, по данным столичного Дептранса, цены на поездку выросли в 2–3 раза. Ведомство обратилось к агрегаторам и попросило не завышать стоимость.





пресс-служба столичного департамента транспорта В прошедшие выходные удивила не только погода, но и цены на такси. Из-за снегопада спрос вырос, и некоторые агрегаторы подняли стоимость в два, а то и три раза. Многим пришлось отказаться от поездок – спрос в субботу упал на 28% по сравнению с обычной субботой.

Сами компании объясняли такие скачки целым набором факторов. В пресс-службе "Яндекс.Такси" заявили, что тарифы – стоимость одного километра и одной минуты – не менялись. На итоговую цену влияла длительность поездки и меньшее число таксистов на линии.

"В субботу и воскресенье в Москве и Подмосковье средняя скорость движения была на 25–30% ниже, чем обычно, а поездки – на 20% дольше. Из-за этого их стоимость была выше, чем в такой же день в хорошую погоду. Однако важно, что финальная цена показывается пользователю сразу во время заказа", – подчеркнул представитель агрегатора.

В пресс-службе "Ситимобила" отметили, что стоимость услуги складывается за счет алгоритмов динамического ценообразования. Учитываются такие факторы, как погода, прогнозируемая продолжительность поездки, загруженность дорог и количество машин на линии. С увеличением спроса растет и цена поездки, поскольку алгоритмы нацелены на его удовлетворение при адекватном распределении заказов и загрузки автомобилей.



Агрегаторы такси рассказали, почему взлетели цены на поездки

"Многие автомобилисты предпочли передвигаться на такси, поскольку не смогли откопать свои автомобили или решили не рисковать из-за сложных дорожных условий. В этой связи могло увеличиться время подачи машины и стоимость поездки. Сами тарифы не менялись из-за погодных условий и ситуаций на дороге и согласованы с перевозчиками", – уточнили в пресс-службе компании.

Однако этих объяснений оказалось недостаточно. В ФАС России сообщили, что им поступило несколько обращений о повышении стоимости услуг такси. Служба проводит расследование, в результате которого даст оценку влиянию Uber и "Яндекс.Такси" на цены и комиссии на перевозку в Москве и Подмосковье.





Елена Заева начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России ФАС проводит расследование на предмет оценки влияния деятельности агрегаторов такси на рынок пассажирских перевозок такси с точки зрения разумности и обоснованности установления цен и комиссий.

При этом Заева подчеркнула, что цены на рынке такси не регулируются государством. "Здесь применяется динамическое ценообразование, то есть, чем выше спрос и/или хуже условия работы, например, плохие погодные условия, существенные затруднения на дорогах, тем выше стоимость услуги", – добавила представитель ФАС.



Нужно ли регулировать рынок такси?

Председатель общественного движения "Форум Такси" Олег Амосов рассказал Москве 24, что таксисты за дни снегопада не только не заработали больше, чем обычно, но и агрегаторы занижали реальную стоимость поездок. По его словам, вместо, например, часа на дорогу водитель тратил по факту в два раза больше времени, а цена выставлялась клиенту в самом начале поездки.

"Стоимость поездки в такси рассчитывается из стоимости километра пути плюс время в дороге. Если навигатор проложил и посчитал, что вы будете ехать полтора часа, а на самом деле таксист будет добираться до пункта назначения больше двух часов, то стоимость уже не поменяется, а водитель потеряет в зарплате", – пояснил эксперт.





Олег Амосов председатель общественного движения "Форум Такси" Не все водители в снегопад отваживаются на поездки. Профессионалы по большей степени не вышли на линию, потому что была высокая вероятность аварии или поломки автомобиля, также можно было застрять в снегу. Проще говоря, выйти на линию на 12 часов, особо ничего не заработать и к тому же поломать машину, смысла в этом большого нет.

Амосов объяснил, что сотрудник какой-нибудь компании за 8-часовой рабочий день планирует получить порядка трех-четырех тысяч рублей. Таксист же за то же самое время может только "отбить" аренду и заправить машину. Если водитель работает больше, то уже зарабатывает что-то себе в карман.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Мы не можем говорить о завышении цены на проезд, если доход таксистов не увеличился. В трудных погодных условиях водитель сможет обработать меньшее количество заказов, потому что больше находится в дороге. Получается, что в обычных условиях за час таксист выполнял два заказа, а в непогоду можно рассчитывать только на один и большее время в пути, соответственно и больше потраченного топлива", – подчеркнул Амосов.

По мнению собеседника Москвы 24, снегопады, прошедшие в Московском регионе, позволили таксистам не заработать больше, а просто не потерять в деньгах.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов предложил, как можно решить сложившуюся проблему. По его мнению, следует установить верхнюю планку тарифов на поездки. Это позволит избежать резкого роста цен на перевозки в непогоду и праздники.

"Безусловно, необходимо регулировать цены на такси. При этом я не говорю о том, что государство должно вмешиваться в формирование каждого тарифа на каждую поездку. Но государство должно в том или ином субъекте установить нижнюю и верхнюю планки этих тарифов", – подчеркнул депутат.





Александр Старовойтов зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Нижняя планка тарифов необходима для того, чтобы защитить тех же самых водителей от демпинга, который иногда устраивают агрегаторы в борьбе между собой за пассажира. А верхняя планка тарифа как раз могла бы защитить пассажира вот в такие дни, в которые мы испытываем какие-то погодные коллапсы, когда агрегаторы существенно повышают цены.

Старовойтов считает, что перед тем, как устанавливать какие-то планки, необходимо обсудить данный вопрос с ФАС и представителями органов власти субъектов РФ.