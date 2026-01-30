Форма поиска по сайту

30 января, 17:27

Происшествия
Адвокаты сестер Хачатурян намерены подать ходатайство о прекращении уголовного дела

Проведен передопрос: что известно о деле сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

Уголовное дело в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, возобновлено, сообщил адвокат одной из девушек. На каком этапе находится расследование, читайте в материале Москвы 24.

Переквалификация или прекращение

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Возобновлено расследование уголовного дела в отношении сестер Ангелины, Крестины и Марии Хачатурян, рассказал адвокат одной из сестер Алексей Паршин. Девушек обвиняют в убийстве собственного отца в 2018 году.

По словам адвоката, расследование возобновилось после того, как Бутырский суд Москвы посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в сексуальном насилии в отношении собственных дочерей и умышленном причинении им тяжкого вреда здоровью. Родственники мужчины пытались обжаловать это решение, но Мосгорсуд оставил приговор без изменений.

При этом ни защита, ни следствие пока не видели финальную версию решения суда, сообщил Паршин.

"Как только мы получим его, подадим ходатайство о прекращении дела сестер Хачатурян, так как они действовали в состоянии необходимой обороны", – сказал Паршин.

Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин рассказал изданию "СтарХит", что каких-либо неожиданных поворотов в деле не ожидается.

Следствие уполномочено самостоятельно решить вопрос о переквалификации, либо прекращении уголовного преследования, либо направлении уголовного дела в суд. Сейчас этот вопрос и будет активно ставиться.
Ярослав Пакулин
адвокат Марии Хачатурян

По его словам, стороне защиты остается только знакомиться с материалами дела, которые были приобщены за последнее время. Он также добавил, что никаких дополнительных допросов, в том числе свидетелей, быть не должно.

Адвокат Ангелины Хачатурян Мари Давтян также рассказала журналистам издания, что возобновление дела было ожидаемым и сторона защиты к нему готовилась.

"Девочки были передопрошены. Им снова предъявлены обвинения в убийстве по особенной части – убийство группой лиц", – отметила правозащитник.

Юрист выразила надежду на прекращение уголовного дела в отношении сестер, отметив, что на стороне защиты определение Бутырского суда.

Многолетнее насилие

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Тело Михаила Хачатуряна нашли в июле 2018 года в одной из московских многоэтажек на Алтуфьевском шоссе. В нападении на мужчину обвинили его дочерей, которые, по данным следствия, нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком. Сестры признали вину в убийстве отца и дали подробные показания. Девушкам в момент совершения преступления было 17, 18 и 19 лет.

Сами сестры обвинили папу в оскорблениях, унижении, систематических побоях, физическом и сексуальном насилии. Девушки сравнивали себя с рабынями, вспоминая жизнь с отцом. По словам Крестины, мужчина держал при себе специальный звонок, с помощью которого вызывал к себе дочерей. Они должны были приходить по первому его зову и выполнять все требования, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Девушки уже 8 лет имеют статус обвиняемых по статье об убийстве группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК). Их встречи проходят только в зале суда. При этом материалы по младшей дочери Хачатуряна Марии выделили в отдельное производство: ее признали невменяемой в момент преступления.

Изначально Останкинский суд Москвы поместил девушек под арест, но позже они были освобождены из СИЗО с рядом запретов. Среди них пользование мобильной связью и интернетом, общение между собой и публичные комментарии по делу.

Основной версией адвокатов является то, что нападение на Михаила Хачатуряна было самообороной. В 2020 году прокуратура утвердила обвинение в отношении старших сестер, но дело вернули на доработку.

