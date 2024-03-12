"Жду официальных извинений". Что известно о конфликте Тарасовой и Тутберидзе

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, чьей подопечной является фигуристка Камила Валиева, потребовала извинений от своей коллеги Татьяны Тарасовой. Последняя ранее заявила, что допинг мог попасть в кровь к молодой спортсменке только с подачи наставника. До этого чемпионку за нарушение антидопинговых правил по решению CAS дисквалифицировали на четыре года. Рассказываем подробности о размолвке между Тутберидзе и Тарасовой.



"Нельзя списывать на возраст"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Размолвка между знаменитыми тренерами по фигурному катанию Татьяной Тарасовой и Этери Тутберидзе началась с того, что первая обвинила вторую в ситуации с допинговым скандалом Камилы Валиевой. В настоящее время 17-летняя спортсменка отбывает четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение соответствующих правил. По мнению Тарасовой, "таблетку" Валиевой мог дать только тренер.

"По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается", – подчеркнула она.

На заявление коллеги Тутберидзе отреагировала в своих соцсетях. Слова Тарасовой она назвала "намеренной клеветой и ложными обвинениями".





Этери Тутберидзе заслуженный тренер России Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя все списывать на возраст. Татьяна Анатольевна, на этот раз я жду от вас официальных извинений.

В свою очередь, Тарасова пояснила, в каком случае готова пойти на такое. "Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я с удовольствием извинюсь", – заявила заслуженный тренер СССР в беседе с ТАСС.

При этом ранее гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли подчеркнул, что у организации нет прямых доказательств вины Тутберидзе в деле Валиевой. Однако он предположил причастность к ситуации с допингом физиотерапевта или врача.



Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о дисквалификации Камилы Валиевой за употребление допинга в конце января 2024 года. В ее пробе от 25 декабря 2021-го нашли следы триметазидина. Юристы, защищавшие спортсменку, не смогли доказать, что вещество попало в ее организм случайно. Все результаты, достигнутые Валиевой с конца декабря 2021 года, были аннулированы. В том числе золото Олимпиады-2022 в командных соревнованиях, которого в итоге лишили и других российских фигуристов. Сама спортсменка подчеркнула, что сознательно не употребляла допинг.



"Без доказательств – это клевета"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил ТАСС, что ни один тренер не давал Камиле Валиевой запрещенные препараты.





Александр Коган президент Федерации фигурного катания на коньках России Может ли такое быть? Нет, не может. Никакой тренер ничего Валиевой не давал. Всех проверяли соответствующие органы.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина подчеркнула, что тренеров Валиевой нельзя обвинять, пока их причастность не доказана.

"У нас есть законы, предусматривающие ответственность за допинг у несовершеннолетних. Но нужны четкие доказательства. Поэтому Тутберидзе и потребовала извинений. Без доказательств – это клевета. Конечно, неправильно, что пострадала только девочка. Но это вопросы уже к суду и к людям, которые были в курсе о допинге и сейчас молчат", – сказала она в разговоре с изданием Sport24.

Экс-хореограф штаба Этери Тутберидзе Алексей Железняков, комментируя обвинения Тарасовой, с ними не согласился.

"Как же можно так рассуждать, не имея никаких доказательств. Все девочки Тутберидзе всегда были чисты. Где логика? Давать спортсмену такого уровня какие-то таблетки, заведомо зная, под каким пристальным вниманием эти спортсмены находятся. Я в корне не согласен с такими заявлениями", – заявил он "РБК Спорт".

При этом спортивный комментатор Иоланда Чен решила поддержать Татьяну Тарасову в конфликте с Этери Тутберидзе, сообщает "Спорт-Экспресс".





Иоланда Чен спортивный комментатор Я уважаю Татьяну Анатольевну. У нее есть свои мысли, и она вправе их высказывать. Она занимает в нашей стране и тем более в фигурном катании позицию, что ее несомненный профессионализм в различных ипостасях непререкаем. Она всегда говорит правду, не юлит – за это ее можно уважать!

Слова Тарасовой спортивный комментатор предложила воспринимать как оценочные суждения. Можно ли требовать за них извинений или нет, должны разбираться юристы, заключила она.

