"Жду официальных извинений". Что известно о конфликте Тарасовой и Тутберидзе

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, чьей подопечной является фигуристка Камила Валиева, потребовала извинений от своей коллеги Татьяны Тарасовой. Последняя ранее заявила, что допинг мог попасть в кровь к молодой спортсменке только с подачи наставника. До этого чемпионку за нарушение антидопинговых правил по решению CAS дисквалифицировали на четыре года. Рассказываем подробности о размолвке между Тутберидзе и Тарасовой.
"Нельзя списывать на возраст"
Размолвка между знаменитыми тренерами по фигурному катанию Татьяной Тарасовой и Этери Тутберидзе началась с того, что первая обвинила вторую в ситуации с допинговым скандалом Камилы Валиевой. В настоящее время 17-летняя спортсменка отбывает четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение соответствующих правил. По мнению Тарасовой, "таблетку" Валиевой мог дать только тренер.
"По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается", – подчеркнула она.
На заявление коллеги Тутберидзе отреагировала в своих соцсетях. Слова Тарасовой она назвала "намеренной клеветой и ложными обвинениями".
В свою очередь, Тарасова пояснила, в каком случае готова пойти на такое. "Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я с удовольствием извинюсь", – заявила заслуженный тренер СССР в беседе с ТАСС.
При этом ранее гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли подчеркнул, что у организации нет прямых доказательств вины Тутберидзе в деле Валиевой. Однако он предположил причастность к ситуации с допингом физиотерапевта или врача.
Все результаты, достигнутые Валиевой с конца декабря 2021 года, были аннулированы. В том числе золото Олимпиады-2022 в командных соревнованиях, которого в итоге лишили и других российских фигуристов. Сама спортсменка подчеркнула, что сознательно не употребляла допинг.
"Без доказательств – это клевета"
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил ТАСС, что ни один тренер не давал Камиле Валиевой запрещенные препараты.
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина подчеркнула, что тренеров Валиевой нельзя обвинять, пока их причастность не доказана.
"У нас есть законы, предусматривающие ответственность за допинг у несовершеннолетних. Но нужны четкие доказательства. Поэтому Тутберидзе и потребовала извинений. Без доказательств – это клевета. Конечно, неправильно, что пострадала только девочка. Но это вопросы уже к суду и к людям, которые были в курсе о допинге и сейчас молчат", – сказала она в разговоре с изданием Sport24.
Экс-хореограф штаба Этери Тутберидзе Алексей Железняков, комментируя обвинения Тарасовой, с ними не согласился.
"Как же можно так рассуждать, не имея никаких доказательств. Все девочки Тутберидзе всегда были чисты. Где логика? Давать спортсмену такого уровня какие-то таблетки, заведомо зная, под каким пристальным вниманием эти спортсмены находятся. Я в корне не согласен с такими заявлениями", – заявил он "РБК Спорт".
При этом спортивный комментатор Иоланда Чен решила поддержать Татьяну Тарасову в конфликте с Этери Тутберидзе, сообщает "Спорт-Экспресс".
Слова Тарасовой спортивный комментатор предложила воспринимать как оценочные суждения. Можно ли требовать за них извинений или нет, должны разбираться юристы, заключила она.
Читайте также
- Валиева заявила, что все еще мечтает выиграть олимпийское золото
- ФФККР выразила надежду на возвращение Валиевой после дисквалификации