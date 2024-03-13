Тутберидзе потребовала извинений от Тарасовой за обвинения в допинге Валиевой

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе уличила коллегу Татьяну Тарасову в клевете после обвинений в причастности к допингу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом она сообщила в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

"Это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя все списывать на возраст", – уточнила она.

В результате Тутберидзе потребовала от заслуженного тренера СССР официальных извинений.

Ранее Тарасова утверждала, что триметазидин, который обнаружили в допинг-пробе Валиевой, мог дать ей только тренер.

В январе 2023 года CAS отстранил 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе от 25 декабря 2021 года обнаружили наличие запрещенного препарата.

Министерство спорта РФ, в свою очередь, исключило Валиеву из списков кандидатов в сборную России после вынесения решения о дисквалификации спортсменки.



Камилу Валиеву исключили из состава сборной России