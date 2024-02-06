Коньки, лыжи или фитнес: как провести День зимнего спорта в Москве

В России 7 февраля отмечают День зимних видов спорта, который был учрежден в 2015 году. В Москве есть огромное множество вариантов для физической активности даже в холодное время года. Расскажем, как можно отметить праздник в столице.

Ледовые арены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве этой зимой открыто около 1 400 катков с натуральным и искусственным покрытием. При этом 45 ледовых арен расположены в парках культуры и отдыха, а также на природных территориях.

Самый большой находится в Парке Горького, его площадь больше 22 тысяч квадратных метров. Также большой популярностью пользуются катки в парке "Сокольники" – "Гигант" с натуральным и "Лед" с искусственным покрытием. На первом можно покататься бесплатно. Также арены со свободным входом есть в парках "Северное Тушино", "Дружба", "Царицыно".

Лыжные трассы

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В городе оборудовано более 230 километров лыжных трасс в 26 парках и на семи особо охраняемых территориях. Есть дорожки как с натуральным снегом, так и с искусственным покрытием, которое позволяет кататься даже в плюсовую температуру.

Трассы находятся в "Сокольниках", в ландшафтном парке "Митино", в музее-заповеднике "Царицыно", Измайловском парке, в зоне отдыха "Терлецкая дубрава" – все они бесплатны. Также для горожан оборудованы пункты проката, где можно арендовать лыжи.

Кроме того, в Москве уже третий год работает лыжно-биатлонная трасса в олимпийском комплексе "Лужники". Ее протяженность – два километра, она вмещает до 100 человек и подходит как начинающим, так и опытным лыжникам (вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте). Также любой желающий может попробовать себя в биатлоне, для которого там оборудовано просторное стрельбище.

Горнолыжные склоны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Любители более экстремальных видов спорта могут посетить горнолыжные склоны Москвы. Они есть в обновленном кластере "Воробьевы горы", в спортивных комплексах "Севастопольский проспект", "Ново-Переделкино", "Куркино" и "Северное Бутово".

Там же находятся пункты проката, зоны отдыха, камеры хранения, кафе. Для новичков есть возможность приобрести тренировку с инструктором. Также на территории некоторых комплексов создали специальные зоны для тюбингов.

Бесплатные секции

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В Москве есть множество секций для детей и взрослых, где можно освоить новый для себя спорт. Например, во Дворце спорта "Некрасовка" проводят занятия по катанию на коньках для детей от 7 до 11 лет. На дворовых территориях в СВАО есть секции для детей от 7 до 14 лет. В ледовом дворце "Платинум" занимаются дети от 7 до 17 лет и взрослые.

Занятия по лыжным гонкам для взрослых и детей проходят в природно-историческом парке "Измайлово", в заказнике "Долгие пруды", на стадионе "Свиблово", в музее-заповеднике "Царицыно", в парке 850-летия Москвы, а также на лыжной трассе у пункта проката "Рекорд".

Заниматься позволяет проект "Мой спортивный район" – это бесплатные тренировки для москвичей, которые проходят круглый год и меняются в зависимости от сезона. Этой зимой тренировки по катанию на коньках проводят на 46 катках в парках города, а также на 15 ледовых аренах проекта "Московские сезоны".

На 20 спортивных площадках организуют занятия по фитнесу. На 10 трассах в парках проходят тренировки по бегу на лыжах. Все уроки ведут тренеры Мосгорспорта.

Записаться на занятия можно на сайте.